Reise-Tipp fürs Wochenende: Utrecht

Wer auf der Suche nach Inspiration rund ums Verreisen ist, kommt an Deutschlands beliebtestem Reise-Podcast „Reisen Reisen“ nicht vorbei. Die Freunde und Journalisten Jochen Schliemann und Michael Dietz nehmen Euch zwei Mal monatlich mit zu Zielen, die „um die Ecke“ oder am Ende der Welt liegen. Einer ihrer Lieblinge in den Niederlanden: Utrecht! Die charmante und unaufgeregte Unistadt lädt mit malerischen Grachten, windschiefen Häuschen und kleinen Cafés zum entspannten Entdecken ein – zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Eines der vielen Highlights ist die grandiose Aussicht vom höchsten Kirchturm der Niederlande. Die perfekte Stadt für ein langes Wochenende!