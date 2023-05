Fraziska Consolati: Interview mit Autorin: Keine Reise ist auch keine Lösung

Ich war schon immer sehr naturverbunden, und es war für mich selbstverständlich, dass wir unseren Planeten schützen müssen. Aber mir fehlte damals noch der konkrete Bezug, was zum Beispiel Flugreisen für eine Auswirkung auf die Umwelt haben. Alles, was mit Tieren zu tun hatte, war mir aber auch damals schon wichtig. Dass so etwas wie Elefantenreiten im Thailand-Urlaub definitiv nicht unterstützenswert ist, wusste ich schon. Als ich mit 20 stattdessen eine Station besuchte habe, wo Elefanten wieder ausgewildert werden, hat sich mein Blickwinkel noch einmal etwas verändert.

Ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass wir durch Reisen ein tiefgreifenderes Verständnis für andere Kulturen, Lebensräume und Tiere entwickeln können. Wenn wir etwas nicht kennen oder es uns weiter weg erscheint, setzen wir uns auch weniger dafür ein. Findet beispielsweise eine Flutkatastrophe in Österreich statt, sind wir meist betroffener, als über dasselbe Ereignis in Peru. Das Land erscheint uns einfach so weit weg. Das ändert sich aber, wenn wir schon einmal da waren und persönliche Bezüge dazu haben. Ein weiteres gutes Beispiel sind Nationalparks und Artenschutzprojekte. Diese leben von Besuchern. Wenn keiner kommt, um die Elefanten zu sehen, fehlen Gelder, mit denen eben jene geschützt werden sollen. Durch die Corona-Pandemie sind leider die Zahlen der Wilderer wieder in die Höhe geschossen, da durch die ausbleibenden Touristen teilweise keine Ranger bezahlt und eingesetzt werden konnten.

Das ist eine gute Frage. Ich möchte aber auch gar nicht mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Wenn ich mich jetzt eine Woche in Costa Rica nur an den Hotel-Pool legen würde, hätte ich das Gefühl, vom Land was zu verpassen. Es wäre auch ein ganz schön großer ökologischer Fußabdruck für so eine Reise, da könnte man in Europa genauso gut in einer Hotelanlage am Pool liegen. Aber am Ende muss jeder seinen eigenen Weg finden.