Musik-Sensation: Bruce Springsteen mit sieben unveröffentlichten Alben

Den 27. Juni 2025 haben sich die Fans von Bruce Springsteen dick im Kalender angestrichen, dann wird der Boss, der momentan mal wieder mit seiner legendären E Street Band auf Tour ist, mit „Tracks II: The Lost Albums“ einen Einblick in seinen riesigen Backkatalog gewähren. Die sieben vollständigen Alben bilden in ihrer Gänze eine Fortsetzung des Box-Sets „Tracks“ von 1998.

„Tracks II“ ist dabei mehr als nur eine Sammlung – es ist ein Fenster in die Seele eines Künstlers, der über Jahrzehnte hinweg seine kreative Energie im Heimstudio und bei ungewöhnlichen Sessions kanalisiert hat. Wer Springsteen kennt, weiß, dass der mittlerweile 75-Jährige ein Workaholic im besten Sinne des Wortes ist. Er hat eigentlich immer Musik aufgenommen, auch und vor allem in Phasen, die lange Zeit zu Unrecht kritisch betrachtet wurden, wie etwa die 1990er-Jahre. Die Idee zu „Tracks II“ entstand während der Coronazeit, als Springsteen Zeit fand, sich seinen Archiven zu widmen. In einem stillen Moment in dieser von Stille bestimmten Zeit, beschloss er, an diesen vollendeten, aber nie veröffentlichten Alben zu arbeiten. „Es waren fertige Platten, einige sogar bis zur finalen Mischung, doch aus verschiedenen Gründen habe ich sie zurückgehalten“, sagt Springsteen, der bekannt ist für seinen Perfektionismus.

Umso erstaunlicher ist das Projekt „Tracks II“, denn die Aufnahmen sind nicht perfekt, vielmehr zeigen sie einen Künstler auf der ständigen Suche, der ausprobiert, verwirft, weiter macht. Ob nun in den rohen Lo-Fi-Aufnahmen der „LA Garage Sessions `83“, die die Brücke zwischen „Nebraska“ und „Born in the U.S.A.“ schlagen, den experimentellen Klängen der „Streets of Philadelphia Sessions“ mit Drum-Loops und Synthesizern oder den neuesten Aufnahmen, die wenige Jahre alt sind, jedes Album erzählt eigene Geschichten. „Somewhere North of Nashville“ überrascht mit Country-Arrangements und Pedal-Steel-Gitarre, „Inyo“ ist rauer, während „Twilight Hours“ mit orchestralen Noir-Klängen filmisch wirkt und an „Western Stars“ erinnert. „Faithless“ bietet spirituelle Töne für einen nie realisierten Film, und „Perfect World“ bietet den E-Street-Sound. Diese Vielfalt mit 74 komplett neuen Songs spiegelt Springsteens Fähigkeit wider, genreübergreifend authentisch zu bleiben. Das ist ein kulturelles Statement eines großen Musikers.