"Auf der Walz" mit Ronja Rath in der ARD

Maria Abeler (Ronja Rath, Foto) hat scheinbar das perfekte Leben. Die ausgebildete Zimmerin und studierte Betriebswirtin ist beruflich erfolgreich und soll bald den Familienbetrieb ihres Vaters Volker (Oliver Stokowski) übernehmen. Auch Marias Freund Steffen (Silas Breiding) hat große Pläne mit ihr – ein eigenes Haus, Hochzeit, Kinder. Doch als der Wandergeselle Cem (Sohel Altan Gol) in der Werkstatt der 28-Jährigen auftaucht, stellt Maria all ihre Zukunftspläne in Frage. Sie ist beeindruckt von Cem, der sich einfach treiben lässt. Kurzerhand beschließt sie, sich ihm anzuschließen und auf die Walz zu gehen. Drei Jahre ohne Handy, ohne sonstige Verpflichtungen und ohne Steffen. Maria lernt unterwegs die Traditionen ihres Handwerks kennen, erfährt eigene Grenzen und entdeckt unerwartete Stärken. Und sie stellt sich die Frage: Wo will ich eigentlich wirklich ankommen? Das Roadmovie „Auf der Walz –Drei Jahre und ein Tag“ ist eine humorvolle, aber auch tiefgründige Geschichte über das Loslassen, das Suchen und das Finden. Gedreht wurde der Film von Regisseurin Sibylle Tafel in Österreich.