Wincent Weiss über seine erneute Teilnahme bei der "Maus-Show": "Ich fühle mich geehrt"

Wincent Weiss: Ja natürlich, bei uns Zuhause lief „Die Sendung mit der Maus“ regelmäßig, so wie in, glaube ich, fast allen Haushalten. Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass ich jetzt quasi in meine Kindheit zurückkehren und als Kapitän des „Team Elefant“ dabei sein darf.