Das sind die World Games 2025

Um es zusammenzufassen: Disziplinen, die bei den World Games vertreten sind, finden nicht bei den Olympischen Spielen statt. 2025 werden die World Games vom 7. bis 17. August im chinesischen Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, ausgetragen. 215 Sportler treten für das Team Deutschland an. Insgesamt werden sich etwa 5000 Athleten aus rund 120 Nationen in 34 Disziplinen folgender Sportarten messen: Baseball/Softball, Beachhandball, Bogenschießen, Billiard, Cheerleading, Duathlon, Faustball, Flag Football, Floorball, Flossenschwimmen, Frisbeesport, Gymnastics, Inlineskating, Ju-Jutsu, Karate, Kanu, Kickboxen, Klettern, Korfball, Kraftdreikampf, Lacrosse, Luftsport, Muaythai, Orientierungslauf, Pétanque, Powerboating, Racquetball, Rettungsschwimmen, Sambo, Squash, Tanzsport, Tauziehen, Wakeboarding, Wushu.

Viele dieser Disziplinen sind längst zu Trendsportarten geworden, weshalb das öffentliche Interesse an den World Games gewaltig ist. Aber auch eher seltene Sportarten werden durch die Veranstaltung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zudem ist der Wettbewerb ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit. Denn im Gegensatz zu Olympia finden die Wettkämpfe an bereits bestehenden Sportstätten statt.

Veranstalter der im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragenen World Games ist der Weltverband International World Games Association (IWGA), der in Lausanne (Schweiz) beheimatet ist. Erstmals fand der Wettbewerb 1981 in Santa Clara (USA) statt. 2029 werden die World Games in Karlsruhe ausgetragen. Das unmissverständliche Motto der Spiele lautet: „Growth Beyond Exellence“, was bedeutet, dass die Sportler über ihre ohnehin exzellenten Fähigkeiten hinauswachsen sollen. Und damit ist nicht nur der sportliche Erfolg gemeint. Denn die World Games sind ein Versuch, die Menschen über die verschiedenen nationalen Verbände zusammenzubringen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass soziale, wirtschaftliche und klimafreundliche Standards eingehalten werden. Diese Philosophie spiegelt sich in der Tatsache wider, dass eine Gastgeberstadt für die World Games keine neuen Austragungsorte, Unterkünfte oder Infrastruktur bauen darf, sondern stets bestehende oder temporäre Venues nutzen muss.