Sebastian Jäger: Cocktail- und Mocktail-Experte mit Tipps und Tricks für den Sommer

Sebastian Jäger: Bei mir kam immer ein wenig der Zufall dazu. Schon zu Abizeiten habe ich mich mit Cocktails beschäftigt, aber nach dem Abitur habe ich erst die Bundeswehr gemacht und dann Jura studiert – aus Überzeugung, nicht aus Not. Während des Studiums habe ich im Hotel gearbeitet, um es zu finanzieren, und da kam das Thema Cocktails immer wieder auf. Obwohl mich Jura faszinierte, wurde mir klar, dass ich nicht als Jurist arbeiten wollte. Nach dem Examen im Arbeitsrecht war ich etwas orientierungslos. Ich habe das Studium abgeschlossen, aber nicht gewusst, wohin mit mir. Dann kam das Thema Spirituosen und Cocktails wieder ins Spiel. Klassisches Barkeeping, also fünf Tage die Woche hinter der Bar, war aber nie mein Ding – Respekt an die Kollegen, die das machen! Stattdessen habe ich den Hotelmeister gemacht und einen Bachelor Of Hospitality absolviert, mit dem Plan, ins Ausland zu gehen und in einer Hotelkette zu arbeiten. Doch es kam anders: Ich wurde Betriebsleiter einer Eventlocation in Saarbrücken. Dort habe ich nebenbei an der Bar gearbeitet, um den Meister zu finanzieren, und die Inhaber boten mir an, die Betriebsleitung zu übernehmen – unter der Bedingung, dass ich meine Selbstständigkeit mit Cocktails vorantreiben kann. So bin ich dabeigeblieben.