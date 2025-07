Vier Orte fürs perfekte Foto: Hier sind die besten Hotspots in Deutschland

Geierlay im Hunsrück

Die Hängeseilbrücke Geierlay überquert das Mörsdorfer Bachtal zwischen den Gemeinden Mörsdorf und Sosberg. Bis 2017 war sie mit einer Länge von 360 Metern die längste Hängeseilbrücke Deutschlands. Mittlerweile hat die Titan RT in Sachsen-Anhalt diesen Titel inne. Doch die Geierlay ist dadurch nicht weniger sehenswert. Wer ein gutes Foto möchte, sollte die Brücke am Rande der Stoßzeiten aufsuchen. Also lieber frühmorgens oder am späten Nachmittag.