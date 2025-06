Streaming-Tipps: Von Thomas Müller bis Lilo und Stitch

Lilo und Stitch Anlässlich der Realverfilmung von Lilo und Stitch, die aktuell in den deutschen Kinos läuft, lohnt durchaus der Vergleich mit dem Animationsfilm von 2002. „Lilo & Stitch“ ist dabei ein zeitloser Disney-Film, der Science-Fiction, Comedy und Familiendrama auf einzigartige Weise verbindet. Die Geschichte von Lilo, einem einsamen hawaiianischen Mädchen, und Stitch, einem chaotischen Außerirdischen, vermittelt universelle Werte wie Liebe und Akzeptanz, während sie durch Humor und hawaiianische Kultur begeistert. Der Film spricht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an und bleibt ein Klassiker der Disney-Renaissance.

AC/DC – Live at Donnington 1991

Am 17. August 1991 gaben AC/DC im englischen Donnington ein legendäres Konzert, bei dem unvergessliche Klassiker wie „Highway to Hell“, „You Shook Me All Night Long“ und „Back in Black“ nicht fehlen durften. Das Rock-Spektakel von AC/DC war eine Show der Superlative: Auf der Bühne standen echte Kanonen, eine gigantische Glocke für „Hells Bells“ sowie eine aufblasbare Rosie und ein XXL-Angus. Im Vordergrund stand aber natürlich die Musik der Rock-Legenden. Die australische Kultband kehrt 2025 übrigens mit ihrer „Power Up“-Tour auf die Bühne zurück.