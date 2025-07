Das sind die neuen Gartentrends 2025

Kürzlich fand in Köln die „spoga+gafa“ statt, eine der größten Garten- und BBQ-Messen der Welt. Der Veranstalter Koelnmesse konnte mehr als 1600 Aussteller begrüßen. Trendexperte Frank A. Reinhardt von der Agentur FAR.consulting beobachtet in der Branche einen Paradigmenwechsel: „Lange Zeit haben grau und anthrazit farblich dominiert, jetzt geht alles in Richtung der hellen Töne wie beige. Die Gartenmöbel sollen cozy und gemütlich sein, das spiegelt sich auch in der Beschaffenheit der Stoffe wider, die oft ein bisschen angeraut sind.“ Runde, organische Formen haben ebenfalls Anteil am Wohlfühlcharakter. Außerdem wichtig: das Thema Nachhaltigkeit. Recycling-Materialien, innovative Produktionsverfahren sowie Produkte mit langer Lebensdauer tragen diesem Wunsch der Konsumenten Rechnung. Ein weiterer Trend: Deko je nach Anlass von Mittsommer bis Weihnachten rundet das Setting im Garten ab.