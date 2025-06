Das sind die schönsten Städtereisen in Deutschland: Von Lüneburg bis Heidelberg

Schon Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1827 in seinem berühmten Gedicht „Erinnerung“: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ und nahm damit jeden noch so guten Marketing-Spruch vorweg. Deutschland boomt als Reiseziel, die Deutschen haben ihr Heimatland wiederentdeckt. prisma gibt Tipps für unvergessliche City-Trips.

Deutschland ist als Reiseland angesagt! Nicht umsonst spricht der Deutsche Tourismusverband (DTV) bei den Übernachtungszahlen in Deutschland für das Jahr 2024 von einem „neuen Meilenstein“ für den Deutschlandtourismus. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2024 insgesamt 496,1 Millionen Gästeübernachtungen verzeichnet, ein Anstieg von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2023 und ein neuer Rekord, der das bisherige Höchstniveau von 2019 (495,6 Millionen) noch übertreffen konnte. Der DTV betont, dass diese Zahlen die starke Anziehungskraft Deutschlands als Reiseland widerspiegeln, trotz oder vielleicht wegen wirtschaftlicher Herausforderungen wie Konjunkturkrise und Inflation. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der inländischen Gäste, die mit 410,8 Millionen Übernachtungen (+1,1 Prozent gegenüber 2023) rund 83 Prozent der Gesamtzahlen ausmachten. Der Städte-Tourismus spielt dabei eine große Rolle, denn Städte wie Berlin, Hamburg und München sind besonders gefragt und gehören zu den Top-Zielen sowohl für inländische als auch internationale Gäste. Berlin führt mit 12,2 Millionen Gästeankünften im Jahr 2023 das Ranking an, gefolgt von Hamburg und München. Städtereisen profitieren von der steigenden Nachfrage nach Kurzurlauben mit zwei bis vier Tagen. Wir stellen hier Städte vor, die vielleicht noch eher zu den Geheimtipps zählen dürften.

Quedlinburg Quedlinburg, die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt im Harz, bezaubert mit Fachwerkromantik und Geschichte. Schlendern Sie durch die kopfsteingepflasterten Gassen der Altstadt mit über 1.300 Fachwerkhäusern, besuchen Sie die Stiftskirche St. Servatius mit dem Domschatz, und erklimmen Sie den Schlossberg für einen Panoramablick. Der historische Marktplatz lädt mit Cafés zum Verweilen ein. Für Familien sind die Quedlinburger Bimmelbahn und der nahegelegene Bocksberg mit Seilbahn Highlights. Tipp: Im Dezember verwandelt sich die Stadt in einen zauberhaften Adventskalender mit Weihnachtsmarkt. Ideal für ein romantisches Wochenende.

Lüneburg Lüneburg, die charmante Hansestadt in Niedersachsen, lockt mit mittelalterlichem Flair und lebendiger Atmosphäre. Flanieren Sie durch die Altstadt mit ihren krummen Giebelhäusern und entdecken Sie die St. Johannis-Kirche mit ihrem schiefen Turm. Am Stintmarkt genießen Sie Fischbrötchen mit Blick auf die Ilmenau. Das Deutsche Salzmuseum erzählt die Geschichte des „weißen Goldes“, das Lüneburg reich machte. Für Naturfans: Ein Spaziergang im Kurpark oder eine Paddeltour auf der Ilmenau lohnen sich. Tipp: Besuchen Sie den Wochenmarkt am Rathaus für regionale Leckereien. Perfekt für einen entspannten Städtetrip voller Geschichte und Genuss!

Bamberg Bamberg, die fränkische Perle und UNESCO-Weltkulturerbe, verzaubert mit barockem Charme und Bierkultur. Schlendern Sie durch die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, und besuchen Sie den Bamberger Dom, Heimat des geheimnisvollen Reiters. Klein-Venedig, mit Fischerhäusern an der Regnitz, lädt zu romantischen Spaziergängen ein. Probieren Sie das berühmte Rauchbier in der Schlenkerla-Brauerei (Foto). Für Ausblicke: Die Altenburg bietet ein atemberaubendes Panorama. Tipp: Der Wochenmarkt lockt mit fränkischen Spezialitäten. Ideal für einen Städtetrip voller Geschichte, Kultur und kulinarischen Spezialitäten in Franken.

Heidelberg Heidelberg, die romantische Perle am Neckar, fasziniert mit Geschichte und malerischer Kulisse. Spazieren Sie durch die Altstadt mit ihren barocken Gassen, und besuchen Sie das imposante Heidelberger Schloss, das hoch über der Stadt thront. Die Alte Brücke bietet traumhafte Ausblicke auf den Fluss, und der Philosophenweg lädt zu nachdenklichen Wanderungen mit Panoramablick ein. Genießen Sie badische Weine in gemütlichen Weinstuben oder leckeres Bier in den Gasthäusern. Tipp: Der Wochenmarkt am Marktplatz (mittwochs und samstags) lockt mit frischen regionalen Produkten. Ideal für einen Städtetrip voller Kultur, Romantik und süddeutschem Flair.