Komödien-Sommer im ZDF: Familie Bundschuh und Co.

Der Sommer im ZDF wird lustig: Ab Donnerstag, 19. Juni, um 10 Uhr sind jede Menge Komödien in App und Web des Senders zu finden, darunter die Fernsehfilme „Andere Eltern – Die 1. Klasse“, „Die Kinderschwindlerin“, „Ein ganz großes Ding“, „Familie Bundschuh – Wir machen Camping“, „Feste Feiern“ und „Für immer Freibad“. Auch internationale Produktionen wie beispielsweise „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle gehören zur Liste. Im ZDF können die Zuschauer die Filme ebenfalls anschauen, die genauen Sendetermine finden sie jeweils in unserem Programmteil oder unter www.prisma.de im Internet.