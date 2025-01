Reise-Tipp: Zu Fuß durch die Namib

Gemeinsam mit Frauen aus neun verschiedenen Nationen stellt sich Martina der Herausforderung, 120 Kilometer zu Fuß durch die Namib zu wandern. Der Kern der Reise sind fünf Tage, an denen die Teilnehmerinnen bis zu zehn Stunden am Tag durch die unterschiedlichen Wüstenlandschaften laufen und an zwei Tagen sogar einer unerwarteten Hitzewelle mit Temperaturen von weit über 40 Grad trotzen. „Die Wüste ist der ultimative Test für Ausdauer, Resilienz und Eigenverantwortung“, erzählt Martina. „Jeder Schritt im Sand, jede überwundene Düne erinnert daran, wie viel mehr in uns steckt, als wir oft glauben.“