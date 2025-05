Neue Touristenregel in Venedig: Darauf muss man sich gefasst machen

Wer die berühmte Lagunenstadt Venedig besuchen möchte, muss sich 2025 auf noch mehr Tage einstellen, an denen eine Gebühr für Tagestouristen verlangt wird. Der weltweit erste Test mit einer Gebühr für Tagesbesucher wurde im Sommer 2024 erfolgreich beendet. Die Bezahl-Saison 2025 ist an Ostern gestartet: Seit dem 18. April gilt an 54 Tagen bis Ende Juli die Gebühr in der Zeit zwischen 8.30 und 16 Uhr. Das Ticket kann online gekauft werden. Wer drei Tage vor seiner Ankunft in Venedig bucht, zahlt nur fünf Euro. Kurzfristig werden zehn Euro fällig. Hotelgäste sowie Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Wer die Gebühr nicht zahlt und kein Ticket in Form eines QR-Codes vorweisen kann, riskiert eine Geldstrafe.