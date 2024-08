Kreuzfahrt-News: Tipps und Trends

Modernere Schiffe, neue Routen und besondere Angebote auf hoher See: Die Kreuzfahrtanbieter und Reedereien lassen sich einiges einfallen, um den Urlaub an Bord zu einem Erlebnis werden zu lassen.

Nach der erfolgreichen Premiere der „Mein Schiff Lesereise“ im Frühjahr 2024 legt TUI Cruises für das kommende Jahr nach und bietet drei weitere besondere Kreuzfahrten mit bekannten Autorinnen und Autoren an. Egal, ob Thriller, historische Romane oder Liebesdramen – Fans verschiedener Genres kommen auf ihre Kosten. An Bord erwarten sie neben Lesungen auch kulinarische Verkostungen und Workshops zum Thema Schreiben. Auf der elftägigen Reise „Fjordland Norwegen – ab/bis Hamburg“ im August 2025 ist etwa Bestsellerautor Sebastian Fitzek (Foto) mit von der Partie.

Eventkreuzfahrten liegen im Trend

Seit April 2024 ergänzt die „KD Moment“ die Flotte der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH (kurz KD). Das Hotelschiff bricht meist zu Drei-Tages-Reisen auf, die klassisch von Freitag bis Sonntag gehen. Unter anderem fährt es von Düsseldorf in die Niederlande, beispielsweise nach Zaandam. Die „Schlagerwelle“ oder „80s/90s Back to the Future“ sind zwei weitere Angebote im Programm, bei denen mit Gleichgesinnten an Bord gefeiert werden kann. Weniger musikalisch, dafür aber höchst spannend geht es auf den „Krimi Hotel“-Fahrten zu.