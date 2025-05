Festival-Sommer im Süden: Rock bis Mallorca-Vibes: Hier gibt's was für alle Geschmäcker

Kaum bahnen sich wieder die ersten Sonnenstrahlen den Weg in unser Leben, ist sie wieder da: die Sehnsucht nach Zeltplätzen, lauter Musik, Freiheit und Partyvolk. Es ist wie eine Sucht und längst nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. In Deutschland locken Hunderte Festivals mit dem Versprechen, dem Alltag für ein paar Tage zu entkommen und die üblichen Regeln des Miteinanders für eine begrenzte Zeit zu erweitern. Im Süden der Republik warten einige Hochkaräter aus verschiedenen Musikrichtungen auf die Fans, die danach lechzen, unter freiem Himmel ihre Lieblingsmusik mit Gleichgesinnten zu genießen.

Der Klassiker unter den Festivals ist natürlich Rock im Park, das die Rockfans bereits seit drei Dekaden an Pfingsten beglückt. Vom 6. bis 8. Juni geben sich auf dem Nürnberger Zeppelinfeld Stars wie Slipknot, Korn, Rise Against, Bullet For My Vallentine, The Prodigy, Weezer oder Spiritbox ein Stelldichein. Infos: www.rock-im-park.com

Beinahe ebenso lang zieht es Rock- und Pop-Fans schon zum Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber. Das Veranstaltungsgelände liegt nur zehn Minuten Fußweg von der historischen Altstadt entfernt. Vom 7. bis 10. August geben sich hier internationale Größen des Geschäfts das Mikro in die Hand. Dabei sind unter anderem Yungblud, Papa Roach, Kontra K, Nothing But Thieves, I Prevail, Enter Shikari und Betontod. Alle Infos: www.taubertal-festival.de

Die erste Adresse für elektronische Musik in Süddeutschland ist das Open Beatz Festival in Herzogenaurach. Vom 25. bis 27. Juli kann hier getanzt werden, was die Beine hergeben. Sieben Themen-Stages erwarten die Besucher, darunter so exotisch klingende Areas wie Caldera, Magical Forest oder Goa Garden. Bestätigte Künstler sind in diesem Jahr unter anderem 2 Engel & Charlie, Mausio, Adrian Mills, Bunt., Isi Glück oder The Purge. Alle Infos gibt es unter: www.openbeatz.de

Der Seepark Pfullendorf wird vom 18. bis 19. Juli zum Schauplatz echter Lebensfreude, die von Mallorca-Vibes getragen wird. Und exakt so liest sich das Line-up beim diesjährigen Summerty Festival. Da performt Noisetime neben Ikke Hüftgold. OBS feuern den Rave an, während Malin Brown den „Ring gegen Bier“ tauscht. Die Mischung aus EDM und Ballermann-Schlager verschafft den Besuchern ein ganz eigenes und unwiderstehliches Feeling. Oder wie die Veranstalter es beschreiben: „Banger, Bounce und Bass direkt ins Herz. Summerty heißt: Sound, Sonne und Stimmung auf Maximum-Level.“ Alle Infos gibt es unter: www.summerty-festival.de

Unter Metal-Fans ist seit Jahren klar: Neben dem Wacken Open Air ist das Summer Breeze Festival imschwäbischen Dinkelsbühl der Ort, an dem die Musik spielt. Vom 13. bis 16. August spielt dort so ziemlich alles, was das Metallerherz erfreut. Mehr als 125 Bands treten in der schwäbischen Idylle vor rund 40 000 Zuschauern auf. Darunter Hochkaräter wie Machine Head, Blind Guardian, Gojira, In Extremo oder Dimmu Borgir. Alle Infos gibt es unter: www.summer-breeze.de