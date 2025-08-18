Am 28. Juli 2025 feierte Jim Davis, der Schöpfer des berühmtesten Comic-Katers der Welt, Garfield, seinen 80. Geburtstag. Seit 1978 erfreuen die Comic-Strips des Lasagne liebenden und Montage hassenden Katers die Leser auf der ganzen Welt. Der zynische, faule und hochintelligente Kater wurde zu einer der beliebtesten Comic-Figuren der Welt und hat bis heute Fans in jedem Alter. Passend zum Geburtstag seines Schöpfers hat der Egmont Ehapa Verlag zwei Bücher herausgebracht, die sich an ältere und jüngere Leser richten. „Ein Buch voller Sonntage“ vereint dabei die besten Comic-Strips und zeigt anschaulich die inhaltliche und stilistische Entwicklung Garfields im Laufe der Jahre. „Lesefutter – Vollfarbige Garfield Comic-Geschichten“ Glückwunsch zum 80., Jim Davis! spricht mit seinem modernen, bunten Layout eher jüngere Leser an, die Garfield, Odie und Jon erst kennenlernen möchten.