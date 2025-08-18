Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Glückwunsch zum 80., Jim Davis!

18.08.2025 Comics

Glückwunsch zum 80., Jim Davis!

von Felix Förster
Jim Davis, der kreative Kopf hinter Garfield, zelebriert seinen 80. Geburtstag. Zwei neue Bücher vom Egmont Ehapa Verlag, "Ein Buch voller Sonntage" und "Lesefutter", bieten sowohl für langjährige Fans als auch Neulinge spannende Einblicke in die Welt des kultigen Katers.
Jim Davis vor einer Garfield-Figur.
Jim Davis feiert seinen 80. Geburtstag.  Fotoquelle: line Photos courtesy
Das Buch: "Garfield - Ein Buch voller Sonntage - Zum Geburtstag von Garfield!"
"Garfield - Ein Buch voller Sonntage - Zum Geburtstag von Garfield!"  Fotoquelle: Magazine The Star Press

Am 28. Juli 2025 feierte Jim Davis, der Schöpfer des berühmtesten Comic-Katers der Welt, Garfield, seinen 80. Geburtstag. Seit 1978 erfreuen die Comic-Strips des Lasagne liebenden und Montage hassenden Katers die Leser auf der ganzen Welt. Der zynische, faule und hochintelligente Kater wurde zu einer der beliebtesten Comic-Figuren der Welt und hat bis heute Fans in jedem Alter. Passend zum Geburtstag seines Schöpfers hat der Egmont Ehapa Verlag zwei Bücher herausgebracht, die sich an ältere und jüngere Leser richten. „Ein Buch voller Sonntage“ vereint dabei die besten Comic-Strips und zeigt anschaulich die inhaltliche und stilistische Entwicklung Garfields im Laufe der Jahre. „Lesefutter – Vollfarbige Garfield Comic-Geschichten“ Glückwunsch zum 80., Jim Davis! spricht mit seinem modernen, bunten Layout eher jüngere Leser an, die Garfield, Odie und Jon erst kennenlernen möchten.

„Garfield – Ein Buch voller Sonntage – Zum 80. Geburtstag von Garfield!“
Egmont Comic Collection, 35 Euro, 256 Seiten
ISBN: 978-3-7704-1033-0

„Garfield – Lesefutter“
Egmont BÄNG! Comics, 19,99 Euro, 200 Seiten
ISBN: 978-3-7704-0896-2

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Fannys Welt

TV-Tipp
Ein Mädchen auf dem Kopf mit herunterhängenden Haaren.

Unter Dinos

TV-Tipp
Ein Pachyrhinosaurus

Gut gekleidet bei jedem Wetter

Mode-Tipps
Zwei Personen in blauen Jacken.

Einfache Tricks, um deine Wohnung bei Hitze kühl zu halten

Was sich lohnt
Ein Ventilator und eine Frau.

Howard Carpendale: „Die Auftritte im Nachtclub waren eine gute Schule“

Im Interview
Howard Carpendale auf der Bühne.

Zeitreise in die 2000er

Generationenporträt
Eine Gruppe Jugendlicher in der Serie "Chabos"

Vom Suchen und Finden

TV-Tipp
Schauspielerin Ronja Rath in einer Szene aus einem Film in den Bergen.

Laura Wontorra: "Rampensau-Gen" und ihr persönliches Karrieregeheimnis!

Karriere, Kritik und Teamgeist
Laura Wontorra steht mit verschränkten Armen vor der Kamera.

"Trapps Sommer"

TV-Tipp
Günther Maria Halmer auf einer Parkbank.

Mehr als ein Trend: Die World Games 2025

Sport
Ein Wushu-Spieler.

Trends für den Garten

Garten
Ein gedeckter Gartentisch.

Vier Orte fürs perfekte Foto

Foto-Orte
Eine Aussichtsplattform, die über den Biggesee hinausragt.