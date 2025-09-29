Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Gut gewappnet in die Erkältungszeit: So kannst du dich schützen!

29.09.2025 Immunsystem stärken

Gut gewappnet in die Erkältungszeit

von Felix Förster
Um im Herbst und Winter Erkältungen vorzubeugen, gibt es prophylaktische Maßnahmen, die das Immunsystem stärken und ganz einfach in den Alltag eingebaut werden können.
Eine Frau spielt mit Blättern.
Bewegung in der freien Natur macht Spaß und kräftigt das Immunsystem. Fotoquelle: GettyImages/Penelope Graßhoff

Gesunde Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse (Zitrusfrüchte, Beeren, Brokkoli) liefert Vitamine wie C und E sowie Zink, die das Immunsystem unterstützen. Ingwer, Knoblauch oder fermentierte Produkte (Joghurt, Buttermilch) können zusätzlich helfen, die Abwehrkräfte zu fördern. Trinken Sie ausreichend Wasser, um die Schleimhäute feucht zu halten, da trockene Schleimhäute anfälliger für Viren sind.

Bewegung im Freien

Moderate Bewegung – wie Spaziergänge oder Joggen – stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung. 30 Minuten Bewegung an mindestens fünf Tagen pro Woche sind ideal. Frische Luft, auch bei kühlem Wetter, kann die Schleimhäute befeuchten und die Atemwege reinigen, was die Ansteckungsgefahr verringert.

Saunagänge

Regelmäßige Saunabesuche (ein- bis zweimal pro Woche) können die Abwehrkräfte stärken, da sie die Durchblutung fördern, das Herz-Kreislauf-System trainieren und die Schleimhäute durch das Wechselspiel von Hitze und Kälte widerstandsfähiger machen. Studien deuten darauf hin, dass Saunieren die Häufigkeit von Erkältungen reduzieren kann, da die Wärme das Immunsystem anregt und die Abkühlphase den Körper abhärtet. Wichtig ist dabei: Vermeiden Sie die Sauna, wenn Sie bereits Symptome einer Erkältung haben, da die Belastung den Körper schwächen könnte.

Raumklima optimieren

Halten Sie die Raumluft feucht durch Lüften oder Luftbefeuchter, da trockene Luft die Schleimhäute austrocknet und Viren leichter eindringen lässt. Regelmäßiges Stoßlüften (drei bis fünf Minuten, mehrmals täglich) sorgt für frische Luft und reduziert die Viruskonzentration in geschlossenen Räumen.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Verstehen Sie Spaß?

TV-Tipp
Barbara Schöneberger schaut in die Luft

Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"

Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.

Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“

Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.

Sehenswertes im Stream

Tipps
Ein Mann und eine Frau liegen im Bett.

Gewinne ein Wochenende in Gerolstein!

Verlosung
Ein Paar beim Wandern

Das große prisma Thermen-Gewinnspiel!

Verlosung
Ein Paar in einer Sauna

"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"

Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl

Neue Kriminalfälle aus Leipzig

TV-Tipp
Ein Tatort in einer Halle

Tag der Deutschen Einheit

Gesellschaft
Der Reichstag in Berlin bei Dunkelheit

Ehrlich Brothers feiern zehn Jahre auf der Bühne

Magische Jubiläumsshow
Die Ehrlich Brothers mit einem Monster-Truck auf der Bühne

Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck

Für Sie gehört: "Plant Lady"

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs "Plant Lady" von Minyoung Kang