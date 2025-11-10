"Das Traumschiff": Neue Traumziele in Sicht

"Das Traumschiff" ist eine echte Institution im deutschen Fernsehen. Bereits seit 1981 nimmt es die Zuschauer mit zu exotischen Traumzielen. Die Schiffe – bislang waren es fünf verschiedene – und die Besatzungsmitglieder mögen wechseln, das Konzept bleibt sich jedoch treu: Schöne Bilder, eine Mischung aus Spannung, Liebe und Humor und in der Regel ein Happy End. Auch die Sendetermine sind etabliert, Fans freuen sich auf neue Folgen insbesondere zu Weihnachten und Neujahr. Wer in diesem Jahr nicht so lange warten möchte, kann schon ab Samstag, 15. November, um 10 Uhr in der ZDFmediathek erfahren, welche neuen Abenteuer Crew und Passagiere bestehen.

In der ersten Folge führt die Reise nach Neuseeland. Neben der atemberaubenden Landschaft geht es unter anderem um die Weinproduktion. Winzerin Esther Sarchow und ihr kleines Team wollen in Auckland an einer Weinmesse teilnehmen und nach Möglichkeit einen Preis gewinnen. Doch die Teammitglieder haben so einige Probleme im Gepäck. Unterdessen steht für die Schiffscrew eine teambildende Maßnahme auf dem Programm, an der Dr. Jessica Delgado und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) viel Freude haben.

Die nächste Folge spielt in der Südsee, genauer im Inselparadies Bora Bora. Unter anderem an Bord ist die gehörlose Elsa Westrup, die ihre 18-jährige Tochter Nora mit der Reise überrascht hat. Elsa hatte einen Anlass, die Reise zu planen… Auf ein Versteckspiel müssen sich Unternehmerin Toni Wittig und ihre Freundin Amrei Seibold einlassen. Und der nautische Offiziersassistent Noah Schütt will sich auf die goldene Hochzeit seiner Eltern vor bereiten. Sein Problem sind seine mangelnden Tanzfähigkeiten.

In der dritten Folge steht Südafrika im Fokus. Sophia Berg reist dorthin, um künftig in einem Krankenhaus vor Ort zu arbeiten. Ihr erstes Zusammentreffen mit Kapitän Max Parger verläuft unglücklich, doch die Stimmung ändert sich bald. Katja Sommer und Björn Wagner arbeiten indes an ihrer Patchwork-Familie und möchten zukünftig zusammenleben. Doch was sagen ihre Kinder Lisa Sommer und Paul Wagner dazu?