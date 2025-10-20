Hackbällchen-Tajine mit Garam-Masala

Zubereitung:

Die Zutaten für die Hackbällchen in einer Schüssel vermischen. Kleine Bällchen aus der Masse formen. Gehackte Tomaten, pflanzliche Sahne, Garam Masala, Cayennepfeffer, Salz, Honig und Olivenöl in eine Tajine (oder tiefe Auflaufform) geben. Mit einem Schneebesen verrühren. Bällchen darauf verteilen. Möhren schälen. Zucchini und Tomaten abwaschen. Zucchini und Möhren in Stifte schneiden. Möhren, Zucchini und Tomaten auf den Hackbällchen verteilen. Zugedeckt 60 Minuten bei 175 °C im Ofen garen. Mit frischem Koriander bestreut servieren. Dazu passt Reis.