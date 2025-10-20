Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Hackbällchen-Tajine mit Garam-Masala

20.10.2025 Rezept

von Melanie Socha
Ein Rezept für köstliche orientalische Hackbällchen in der Tajine. Mit Rinderhackfleisch, Garam Masala und frischem Gemüse bringen Sie den Geschmack Nordafrikas auf den Tisch.
Hackbällchen-Tajine mit Garam-Masala Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für 4 Portionen):

-4 Möhren
-1 Zucchini
-10 Cherrytomaten

Für die Hackbällchen:
-400 g Rinderhackfleisch
-1 kleine Zwiebel, gewürfelt
-1 EL Senf
-1 EL Tomatenmark
-1 Knoblauchzehe, fein gehackt
-1 TL Zimt, gemahlen
-1 TL Kurkuma
-50 g Weißbrot, gewürfelt
-3 EL frischer Koriander, gehackt
-1 TL Salz

Für die Soße:
-400 g gehackte Tomaten
-50 ml pflanzliche Sahne
-2 EL Garam Masala
-1 TL Cayennepfeffer
-1 EL Honig
-1 EL Olivenöl
-½ TL Salz
-etwas frischer Koriander (zur Garnitur)

Zubereitung:
Die Zutaten für die Hackbällchen in einer Schüssel vermischen. Kleine Bällchen aus der Masse formen. Gehackte Tomaten, pflanzliche Sahne, Garam Masala, Cayennepfeffer, Salz, Honig und Olivenöl in eine Tajine (oder tiefe Auflaufform) geben. Mit einem Schneebesen verrühren. Bällchen darauf verteilen. Möhren schälen. Zucchini und Tomaten abwaschen. Zucchini und Möhren in Stifte schneiden. Möhren, Zucchini und Tomaten auf den Hackbällchen verteilen. Zugedeckt 60 Minuten bei 175 °C im Ofen garen. Mit frischem Koriander bestreut servieren. Dazu passt Reis.

TIPP:
Die Tajine ist ein Schmorgefäß mit gewölbtem oder konischem Deckel. Der Name steht sowohl für das Gericht der nordafrikanischen Küche als auch für das Kochgeschirr an sich.

