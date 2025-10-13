Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

13.10.2025 Mode

Styling-Tipps für den Winter

von Sarah Hegemann
Accessoires spielen vor allem an kalten Tagen eine wichtige Rolle – als wärmende Begleiter und modische Hingucker.
Eine Frau trägt einen rosanen Pulli und eine rosane Baskenmütze.
Eine Baskenmütze ist eine Alternative für alle, die keine herkömmliche Strickmütze tragen möchten. Fotoquelle: Gettyimages/CoffeeAndMilk

Wenn es kälter wird, sind Mütze, Schal und Kuschelpullover wieder als tägliche Begleiter gefragt. prisma verrät im Folgenden, wie man Accessoires gekonnt einsetzt und welche Farben 2025 besonders gefragt sind.
Wer eine langfristige Investition tätigen will, setzt auf hochwertige Naturmaterialien wie Kaschmir, Schur- und Alpakawolle. Diese haben tolle wärmende Eigenschaften. Zudem lassen sich Wolle, Leder und Fleece für eine luxuriöse und wärmende Textur gut miteinander kombinieren. Beim Ankleiden lautet das Stichwort „Layering“: Beginnen Sie mit dünnen Schichten und bauen Sie diese auf. Große Schals können zusätzlich Wärme am Hals und Dekolleté spenden, besonders bei tief ausgeschnittenen Mänteln. Wer seine Haare im Winter gerne offen trägt, greift zu Stirnbändern oder Ohrenschützern. Auch Baskenmützen können eine stilvolle Option für alle sein, die keine klassische Mützen tragen möchten. Ponchos und Capes sind elegante Alternativen zu Schals.
Die Farbpalette reicht im Winter von zeitlosen Neutral- und Rottönen bis hin zu aktuellen Trendfarben wie Eisblau oder Mocha Mousse. Satte Brauntöne vermitteln Wärme, während sich frische Farben wie Buttergelb gut mit Grau, Taupe oder Creme kombinieren lassen. Wer farblich ein leichtes Spiel haben will, sollte wissen: Ein monochromer Look mit vielen Schichten wirkt sortiert und stilvoll.

 
Die Tasche ist der perfekte Begleiter zu Weihnachtsfeiern.


Wer im Winter seine Haare gerne offen trägt, sollte zu Ohrschützern greifen. So bleiben die Ohren warm und die Frisur hält.


Schmuck in Roségold setzt Akzente.


Eine Farbe, die im Winter immer angesagt ist: Bordeauxrot!


Kuscheliger Begleiter an kalten Wintertagen.


Schleifen für die Ohren.


Ponchos und Capes feiern ein Revival.


Gerade Outfits, die monochrom gehalten sind, profitieren von Accessoires wie Handtaschen.

Fotos: Gettyimages/CoffeeAndMilk/Hulya Erdem/Peter Dazeley/Naja/MarisaLia/Viet Nguyen/Victoria Popova/dendong

