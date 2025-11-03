Magische Momente im Winter erleben!

Ulmer Weihnachtsmarkt Rund um den höchsten Kirchturm der Welt findet vom 24. November bis 22. Dezember der Ulmer Weihnachtsmarkt statt. Neben zahlreichen Verkaufs- und Essensständen gibt es unter anderem eine lebendige Krippe, eine Eisbahn und eine Jurte, in der Märchen erzählt werden. Wer einen ganz besonderen Blick auf den Weihnachtsmarkt haben möchte, kann den 162 Meter hohen Turm des Ulmer Münsters besteigen. Der Turmaufstieg zur Aussichtsplattform kostet für Erwachsene neun und für Kinder sechs Euro. Es werden Familientickets angeboten.



Fotoquelle: GettyImages/robertharding

Striezelmarkt in Dresden Vom 26. November bis Heiligabend findet der Striezelmarkt in Dresden statt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands und der älteste. Seit 1434 hat er sein unverwechselbares Gesicht trotz einiger Veränderungen bewahrt. Von Weitem schon ist die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide zu sehen, die es mit ihren 14,62 Metern sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen besuchen jährlich den Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt am Fuße der Dresdner Kreuzkirche.



Fotoquelle: GettyImages/Markus Lange

Weihnachtsmarkt Rüdesheim Getreu dem Motto „Die ganze Welt zu Gast in Rüdesheim“ lädt der Weihnachtsmarkt der Nationen vom 20. November bis 23. Dezember zum Bummeln und Genießen ein. Mehr als 20 Nationen aus vier Kontinenten bieten Geschenkartikel und Spezialitäten an. Außerdem begegnen den Besucherinnen und Besuchern Bräuche und Traditionen aus verschiedenen Ländern. Ein Tipp: Wer noch mehr Weihnachtsmärkte im Rheintal besuchen möchte, kann auch eine Flusskreuzfahrt buchen. Viele Anbieter haben spezielle vorweihnachtliche Ausflugsfahrten im Programm.



Fotoquelle: Gettyimages/Laurence Berger

Lichterzauber in Hamburg In Hamburg finden traditionell mehr als 20 verschiedene Weihnachtsmärkte statt. Seit mehr als 20 Jahren verzaubert der Historische Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt (Foto) die Besucher. Der von Roncalli veranstaltete Markt findet vom 24. November bis 23. Dezember unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“ statt. Highlight ist wie immer der fliegende Weihnachtsmann. Sehenswert sind auch der Weihnachtsmarkt in der Hafencity (17. November bis 29. Dezember), der Markt am Jungfernstieg (24. November bis 23. Dezember) sowie Santa Pauli (10. November bis 23. Dezember).



Fotoquelle: Jörg Modrow

Last Minute Tipp: Ab nach New York! Ein ganz besonderes Highlight zur Weihnachtszeit ist New York. Der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller Center wird am 3. Dezember bei der festlichen „Tree Lighting Ceremony“ eingeweiht. Die Eisbahn nebenan – „The Rink“ – dürfte den meisten aus Filmen bekannt sein. Wem der Ausflug ins vorweihnachtliche New York doch zu spontan oder zu teuer ist, der kann auch daheim in den Weihnachtszauber der Stadt eintauchen. Wie das geht? In dem man zum Beispiel den Weihnachts-Klassiker „Kevin allein in New York“ bei Disney+, Apple TV oder Amazon Prime streamt.