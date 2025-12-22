„Nicht nachmachen!“ & „Sketch History“: Gleich zwei Neufolgen im ZDF

Nach nunmehr 13 Jahren bringt ZDFneo vier neue Folgen des ZDF-Formates „Nicht nachmachen!“. Nachdem in den ersten beiden Staffeln Wigald Boning und Bernhard Hoëcker durch die Sendung geführt haben, treten nun Mai Thi Nguyen-Kim („Terra X“), Lutz van der Horst und Fabian Köster (beide bekannt aus der „heute-show“) die Nachfolge an. Das Trio führt spektakuläre Experimente durch, die die Zuschauer so besser zu Hause nicht nachmachen sollten. Dabei liefern sie nicht nur spannende wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch jede Menge Unterhaltung. Die Sendung gibt Antworten darauf, was beispielsweise passiert, wenn man Powerbanks in einen Toaster steckt, einen Pool mit Badekugeln sprengt oder wie man am schnellsten einen brennenden Wohnwagen löscht.