TV-Tipp: "Terra X: Unter Dinos" im ZDF

Welche Dinosaurier lebten in Gruppen? Welche gingen gemeinsam auf Beutejagd? Und wer kümmerte sich um den Nachwuchs? Auch wenn Dinos seit mehr als 66 Millionen Jahren als ausgestorben gelten, beschäftigen sie immer noch die Forscher. Diese interessieren sich nicht ausschließlich für Größe oder Erscheinungsbild der Tiere, sondern auch für ihr mögliches Sozialleben. Neue Fossilfunde und fortschrittliche Methoden erlauben es, diese Aspekte viel detaillierter zu beleuchten als noch vor einigen Jahren.

In der sechsteiligen Dokumentation „Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit" besuchen Wissenschaftler einige der aktuell faszinierendsten Ausgrabungsorte rund um den Globus. Sie sind live dabei, wenn Funde ausgewertet, seltene Entdeckungen interpretiert und das Leben der ausgestorbenen Dinosaurier rekonstruiert werden. Jede einzelne der sechs Episoden widmet sich einer bestimmten Dinosaurierart und stützt sich dabei auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Fossilienfunde. Mit Hilfe von hochmoderner Computeranimation werden die Urzeitgiganten zum Leben erweckt. Für die aufwendigen Grafiken benötigte das Produktionsteam zweieinhalb Jahre. Im Fokus stehen Triceratops, Spinosaurus, Albertosaurus, Lusotitan, Gastonia und Pachyrhinosaurus.

Paläontologe Nizar Ibrahim beschäftigt sich in der zweiten Folge der Reihe mit dem Spinosaurus und dem Thema Brutpflege. „Wir wissen, dass alle Dinosaurier Eier gelegt haben. Manchmal finden wir sogar Dinosauriernester“, sagt Ibrahim. „Wir wissen auch, dass einige Dinosaurier auf ihren Eiern gesessen haben. Und es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sich bei diesen Tieren, die auf den Eiern gesessen haben, um Männchen gehandelt hat.“