Starke Frauen

Nachdem die dritte Staffel der beliebten ZDF-Serie die Familie Schöllack zuletzt 1963 begleitet hat, springt die neue Staffel nun ins Jahr 1977. In der Wohnung über der Tanzschule Galant am Kurfürstendamm leben inzwischen drei Generationen: die Matriarchin Caterina (Claudia Michelsen), ihre Töchter Monika (Sonja Gerhardt) und Helga (Maria Ehrich), und die Enkelinnen Dorli (Carlotta Bähre) und Friederike (Marie Louise Albertine Becker). Nur die jüngste Tochter Eva (Emilia Schüle) ist zunächst noch für längere Zeit „im Ausland“, wie man ihren Gefängnisaufenthalt umschreibt.

Mutter Caterina behauptet zwar, sich nicht mehr einzumischen, doch bleibt sie die Grande Dame der Familie und Tanzschule, auch wenn offiziell Helga die Geschäfte führt. Als der Tanzschule die Zwangsversteigerung droht, sieht die Matriarchin ihr Lebenswerk in Gefahr.

„Für mich sind die ersten drei Staffeln eine in Ton und Farbe stimmige, in sich abgeschlossene Trilogie. Die vierte Staffel sollte neu und anders werden. Rauer und direkter. Ein anderes Jahrzehnt“, erklärt Annette Hess, Drehbuchautorin und Schöpferin der Ku’damm-Reihe, die neue Anmutung der Serie. „1977 war für Deutschland ein aufwühlendes Jahr, politisch und kulturell, mit erstaunlichen Parallelen zum Heute. Bestimmend waren die latente Bedrohung eine großen Krieges, die fragile innere Sicherheit, bedingt durch die damalige Präsenz des RAF-Terrors. Drogenkonsum explodierte, anderseits wuchs bei den jungen Menschen die Lebenslust mit Disko und Punk“, ergänzt Hess. Passend zu den Entwicklungen dieser Zeit habe sich auch bei den Schöllacks die Familienstruktur verschoben.

Wer nicht nur den kleinen und großen Dramen der Familie Schöllack folgen möchte, sondern noch tiefer in die damalige Zeit eintauchen will, sollte sich den begleitenden Film von Heike Nelsen anschauen. In der Doku „Ku‘damm 77“ werden die historischen Ereignisse aus der vierten Staffel eingeordnet und der Alltag in den Siebzigern in Deutschland näher beleuchtet.