TV-Tipp: "Below - Fast auf Augenhöhe" in der ARD-Mediathek

18.08.2025

Fannys Welt

von Felix Förster
Was heißt es, „unten“ zu sein? Das fragt die norwegisch-deutsche Dramedy-Serie „Below“ auf unkonventionelle, unterhaltsame und berührende Weise. Die sechs Folgen sind ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar
Ein Mädchen auf dem Kopf mit herunterhängenden Haaren.
Fanny (Maria Austgulen) ist trotz ihres Unfalls lebenshungrig. Fotoquelle: ARD Degeto / Viaplay Group

Besonders Hauptdarstellerin Maria Austgulen beeindruckt in der Rolle der Fanny, die nach einem Verkehrsunfall im Rollstuhl sitzt. Fanny ist eine Draufgängerin, die sich auch als Querschnittsgelähmte in keine Schablone fügen möchte. Ihre vielschichtige Figur, die zugleich verletzlich und verletzend sein kann, ist das Gravitationszentrum der Serie. In Rückblenden entfaltet Serienkreatorin und Drehbuchautorin Tina Rygh eine tragische Schuld der Protagonistin. Mit Sensibilität und Humor inszeniert die preisgekrönte Regisseurin Siri Seljeseth eine modern erzählte Dramenhandlung, die mit Erwartungen und Rollenbildern spielt. „Die Serie fängt den Moment im Leben ein, in dem alles zusammenbricht – und weigert sich, den Prozess des Wiederzusichfindens zu romantisieren“, sagt Maria Austgulen. „Großartig ist der Tonfall – er verbindet schwarzen Humor mit emotionaler Tiefe auf eine Weise, die sehr geerdet wirkt. Die Serie versucht nicht zu belehren. Sie lädt vielmehr zum Entdecken neuer Erfahrungen ein. Die Zuschauer werden ohne erhobenen Zeigefinger in Fannys Welt versetzt."

