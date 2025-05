Was macht einen guten Witz aus? Atze Schröder und Tony Bauer haben die Antwort

Was macht für dich einen guten Witz aus?

Atze Schröder: In erster Linie, dass man lachen muss, auch wenn man nicht will. Der Witz muss unerwartet um die Ecke kommen, das ist die Qualität.

Tony Bauer: Ich finde, ein guter Witz zeichnet sich dadurch aus, dass die Prämisse möglichst intelligent ist, während der eigentliche Witz ziemlich simpel und direkt ist.