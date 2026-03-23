Mit KI zum perfekten Urlaub 

Mal einen ganz neuen Urlaubsort erleben, der aber dennoch zu den eigenen Interessen passt? Den günstigsten Flug finden, ohne stundenlang im Netz zu recherchieren? Oder einfach einen Reiseplan mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vor Ort erstellen lassen? Mit KI ist all dies möglich. Und das mit relativ geringem Aufwand.

Tools wie ChatGPT oder Perplexity können spannende Reiseziele inklusive Hinweisen zu Anreise oder den besten Reisezeiten vorschlagen, wenn man sie mit entsprechenden Informationen zu seinen persönlichen Vorlieben füttert. Außerdem lassen sich vorab mit KI komplette Tagespläne erstellen, die wichtige Sehenswürdigkeiten, Restaurants vor Ort sowie Transportmöglichkeiten und die gewünschte Zeitplanung berücksichtigen. Wer Geld sparen möchte, kann sich ebenfalls von der KI helfen lassen. Plattformen wie Hopper analysieren Flug- oder Hotelpreise und treffen Vorhersagen darüber, wann es am günstigsten ist, zu buchen.

Auch auf der Reise erweist sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz als nützlich. Apps wie Kayak liefern Echtzeit-Informationen, geben Flugverspätungswarnungen und schlagen alternative Routen vor. Die Kommunikation im Urlaubsland fällt dank KI ebenfalls leichter. Ein bekanntes Beispiel ist Google Translate, das Texte, Gespräche und sogar Schilder über die Smartphone-Kamera übersetzen kann. Digitale Reiseführer wie GuideGeek funktionieren über WhatsApp oder Instagram und bieten Chat-Funktionen. Man kann Fragen wie „Was sind die besten Cafés in Wien?“ stellen und erhält Tipps, Routen und Aktivitäten, auf die man sonst vielleicht nicht gekommen wäre.