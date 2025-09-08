Reif für den Herbsturlaub

Das Wetter ist immer noch angenehm warm, der große Touristenansturm allerdings seit längerer Zeit vorbei. Ob Strandurlaub, Städtereise oder Wandererlebnis: Mit einer Reise im Herbst kann man nur wenig falsch machen. Das bestätigt auch Stefanie Heckel vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DEHOGA): „Herbstreisen üben einen ganz besonderen Reiz aus – sei es durch milde Temperaturen, weniger Andrang in beliebten Urlaubsorten oder eine Vielzahl stimmungsvoller Feste und Events“, sagt sie.

Aus diesem Grund werden immer facettenreichere Reisen im Spätjahr angeboten. Die Reiseindustrie hat sich längst auf das Phänomen eingestellt. „Mit Reisen im Herbst lässt sich der Sommer am Mittelmeer oder an den weiter entfernten Badezielen verlängern. Beliebt sind in der Zeit zwischen Sommer und Winter aufgrund der angenehmen Tagestemperaturen auch besonders Städtereisen und Wandertouren. Neben den milderen Temperaturen sind meist auch die Preise günstiger, da die Ferienzeit vorbei ist und in vielen Regionen die Nebensaison begonnen hat“, sagt Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband (DRV).

Gefragt sind nach Angaben des DRV im Herbst vor allem die klassischen Flugpauschalreise-Ziele Spanien (hier besonders die Kanaren und Mallorca) sowie Griechenland und die Türkei. Daneben seien Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Malediven und Seychellen beliebte Badedestinationen im Herbst. Schäfer: „Aber auch für Ziele, die mit Auto, Bus oder Bahn erreicht werden können, zeichnet sich ein hohes Interesse ab: Hier sind Regionen in Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden stark nachgefragt. Auch Kreuzfahrten, sowohl auf dem Meer als auch auf den Flüssen, verzeichnen in der Zeit nach den großen Sommerferien hohen Zuspruch.“

Natürlich ist es wichtig, gerade bei einem Urlaub im Herbst auf alle wettermäßigen Eventualitäten vorbereitet zu sein. Denn ein plötzlicher Temperaturabfall sollte die Stimmung und damit die Erholung keinesfalls verhageln. Daher ist es immer ratsam, Kleidung für verschiedene Temperaturen mitzunehmen und sich zu überlegen, was man als Alternative zum Bade- oder Wanderspaß im Urlaubsort unternehmen kann. Bei guter Vorbereitung steht dem Urlaubsvergnügen rein gar nichts mehr im Weg. Viele Touristen setzen daher auch auf Pauschalreisen, die meist sehr vielschichtig organisiert sind. „Der Zuspruch für die gut abgesicherte, klassische Pauschalreise wächst im deutschen Markt erneut.

Fast die Hälfte aller Buchenden setzt für den Urlaub auf die Pauschalreise und genießt die Vorteile mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, einem verlässlichen Krisenmanagement und die Hilfe durch den Reiseveranstalter im Fall der Fälle sowie die finanzielle Absicherung, sollte es zu einer Insolvenz kommen“, sagt Schäfer. Klar sei, dass die Reisenden bei der Buchung einer Pauschalreise besser abgesichert seien als bei der Buchung von individuell zusammengestellten Einzelleistungen ohne diese Absicherung. Allerdings bieten individuell geplante Reisen möglicherweise dafür mehr Freiheit und Flexibilität. Manche Menschen möchten eben eher in ein Restaurant, das sie sich selbst aussuchen, oder den Besuch im Museum verlängern. Hier bieten sich selbst organisierte Reisen an, die man beispielsweise über diverse Internet-Portale buchen kann.

Prag Die „goldene Stadt“ bietet mit ihrer jahrhundertealten Geschichte, ihren wunderschönen Bauwerken und ihrem Flair den perfekten Ort für einen unvergesslichen Kurzurlaub. Ob Pulverturm, Karlsbrücke, Rathaus, Prager Burg, die Teynkirche, das Tanzende Haus oder das Jüdische Viertel: Hier gibt es so viel zu sehen, dass es einfach nie langweilig wird. Ein Ausflug in die Altstadt lädt zu einem Besuch eines der vielen hochwertigen Restaurants oder Gasthäuser ein. Hier kann man nicht nur wunderbar die Seele baumeln lassen, sondern auch das Flair dieser einzigartigen Metropole aufsaugen.



Fotoquelle: IMAGO / CTK Photo

Ägypten Es gibt jede Menge Gründe für eine herbstliche Reise nach Ägypten. Einerseits sind die Temperaturen viel erträglicher als im Sommer, aber immer noch wunderbar warm. Andererseits hat man selbst in bekannten Touristenhochburgen wie Hurghada ein wenig mehr Ruhe, da der Ansturm der Urlauber nicht ganz so gewaltig ist wie im Sommer. Trotzdem ist alles, was man im Sommer am Roten Meer unternehmen kann, im September und Oktober ebenso möglich. Ob das jetzt der klassische Badeurlaub ist, das Taucherlebnis oder der Kultururlaub, der mit den historischen Schätzen des Landes vertraut macht: Ägypten ist immer eine Reise wert.



Fotoquelle: IMAGO / Eibner

Schwarzwald Jeder, der schon einmal die herrliche Naturkulisse und die frische Luft im Schwarzwald genossen hat, möchte unbedingt wiederkommen. Dabei ist vor allem das Zusammenspiel der hügeligen Waldregion, in der man zuweilen stundenlang niemandem begegnet, und der Städte wie Baden Baden, Freiburg im Breisgau oder Donaueschingen so reizvoll. Im Gegensatz zu höher gelegenen Regionen in den Alpen sind die Temperaturen hier meist eher mild. Dennoch kann man in der Schwarzwald-Region bei ausgedehnten Wandertouren herrliche Panoramen ebenso genießen wie die hervorragende Küche.