Gut geschützt auf Reisen

12.01.2026 Impfungen

von Sarah Hegemann
Damit eine Fernreise wirklich Spaß macht, muss sie gut geplant sein. Dazu gehört auch, rechtzeitig an den notwendigen Impfschutz zu denken. prisma gibt einen kleinen Überblick über wichtige Impfungen und wann der beste Impfzeitraum ist
Eine Weltkarte mit einem Strohhut, einem Kompass und zwei Spritzen.
Vor einer Reise sollte man sich unbedingt informieren, welche Impfungen wichtig werden könnten. Fotoquelle: GettyImages

Damit es keine Probleme mit dem geplanten Urlaub gibt, sollten Sie eine reisemedizinisch qualifizierte Impf- und Beratungsstelle aufsuchen.

Heptatitis A
• Wo benötigt? Länder mit niedrigen Hygienestandards (Asien, Afrika, Südamerika)
• Wann impfen? mindestens 14 Tage vor Abreise (erste Dosis), Langzeitschutz nach zweiter Dosis, die nach sechs bis 36 Monaten verimpft wird

Hepatitis B
• Wo benötigt? Risikogebiete bei längeren Aufenthalten (länger als vier Wochen)
• Wann impfen? vier bis acht Wochen vor Abreise; auch Schnellimpfpläne möglich

Typhus
• Wo benötigt? Länder mit schlechter Hygiene (beispielsweise auf Rucksackreisen durch Asien oder Afrika)
• Wann impfen? zehn bis 14 Tage vor Abreise (als Spritze oder in Form von drei Kapseln)

Tollwut
• Wo benötigt? in Hochrisikogebieten in Asien, Afrika, Lateinamerika, besonders bei Kontakt zu Tieren
• Wann impfen? vier bis sechs Wochen vor Abreise

Gelbfieber
• Wo benötigt? Afrika südlich Sahara, Südamerika (manchmal Einreisevoraussetzung)
• Wann impfen? mindestens zehn Tage vor Abreise (eine Dosis, lebenslang wirksam)

Japanische Enzephalitis
• Wo benötigt? ländliche Gebiete Asiens (zum Beispiel in Indonesien und auf den Philippinen)
• Wann impfen? vier Wochen vor Abreise

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)
• Wo benötigt? Mittel-/Osteuropa (zum Beispiel in Österreich, Tschechien, Ungarn, Baltikum), Skandinavien, Teile Asiens (Russland, Sibirien); auch deutsche Risikogebiete (Bayern, Baden-Württemberg); bei Trekking-/ Camping-Reisen
• Wann impfen? vier bis acht Wochen vor Reisebeginn, Schnellimpfung möglich

Grundimmunisierungen wie Tetanus, Diphtherie, Polio und Grippe sollten immer aufgefrischt werden.

Für Malaria gibt es keine Impfung, nur Prophylaxe. Diese wird für Reisen in Subsahara-Afrika, Teile Asiens (Indien, Südostasien), Ozeanien und Lateinamerika (Amazonas) empfohlen. Die Einnahme wird ein bis zwei Wochen vor Abreise gestartet und erfolgt während der Reise sowie vier Wochen danach. Eine individuelle Beratung – nicht nur zur Malaria-Prophylaxe – gibt es beim Tropenarzt.

Infos
Das Centrum für Reisemedizin (CRM) listet auf seiner Website qualifizierte Impf- und Beratungsstellen. Alle Personen, die dort gelistet sind, haben mindestens die Qualifikation zur „reisemedizinischen Gesundheitsberatung“ gemäß der Bundesärztekammer. Eine Suche nach Postleitzahl beziehungsweise Wohnort ist auf der Seite möglich. https://crm.de/beratungsstelle-suchen

