Home Magazin Reise

Sehnsuchtsorte im Jahr 2026

15.12.2025 Empfehlungen

Sehnsuchtsorte im Jahr 2026

von Sarah Hegemann
prisma stellt mögliche Reiseziele fürs nächste Jahr vor und verrät, an welchen Orten besondere Erlebnisse auf Urlauber warten.
Die Vulkaninsel La Réunion.
Die Vulkaninsel La Réunion.  Fotoquelle: GettyImages/EyeEm Mobile GmbH
Das irische Tipperary.
Das irische Tipperary bietet viel Ursprüngliches.  Fotoquelle: GettyImages/mikroman6
Eine Skyline von Philadelphia.
Philadelphia ist 2026 definitiv eine Reise wert.  Fotoquelle: GettyImages/Richard T. Nowitz
Das Buch „Lonely Planet Best in Travel 2026. Die besten 50 Ziele & Reiseerlebnisse für das ganze Jahr“.
„Lonely Planet Best in Travel 2026. Die besten 50 Ziele & Reiseerlebnisse für das ganze Jahr“, ISBN 978-3-575-01302-6  Fotoquelle: Verlag

Seit mehr als zehn Jahren liefern die Reiseexperten von „Lonely Planet“ Ideen für faszinierende Urlaubsziele und präsentieren teils außergewöhnliche Orte, die viele sonst nicht auf dem Zettel hätten. Auch 2026 steht die Auswahl wieder ganz im Zeichen von authentischen Erlebnissen, Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit. Eine Auswahl der „Lonely Planet“-Empfehlungen.
Peru vereint uralte Ruinen mit modernen Städten. Neue Flughäfen erleichtern die Anreise, während im Unesco-Weltkulturerbe Machu Picchu mit neuen Besucherwegen dem Overtourism entgegengewirkt wird. Lima entwickelt sich außerdem zu einer der großen Food-Metropolen der Welt und lässt bei Genießern kaum Wünsche offen. Besonders naturnah geht es auf der Vulkaninsel La Réunion im Indischen Ozean zu. Die Insel ist von Kulturen aus vier Kontinenten geprägt, und das Unesco-geschützte Bergland ist Heimat für unzählige endemische Arten.
Unvergessliche Begegnungen erwarten Touristen auch in Botswana, das als Safari-Paradies bekannt ist. Nicht nur die wilden Elefanten und Löwen, die das Land durchstreifen, sind ein Highlight. Auch der Nachthimmel ist mehr als einen Blick wert.
Europäische Ziele stehen ebenfalls auf der Liste von „Lonely Planet“. Darunter zum Beispiel das irische Tipperary, das mit malerischen Tälern wie dem Glen of Aherlow und den Galtee Mountains begeistert. Die Region ist bekannt für Äpfel, Cider und den berühmten Cashel Blue Käse.
Weitere Empfehlungen der Redaktion sind unter anderem Sardinien, das sich stark vom italienischen Festland unterscheidet, und die niederländische Stadt Utrecht mit ihrem mittelalterlich geprägten Zentrum und dem besonderen Kanalsystem.

Reisetipp USA:
Die Beliebtheit der USA als Reiseziel hat bei den Deutschen seit Trumps Wiederwahl nachgelassen. Doch im kommenden Jahr lohnt sich der Übersee-Trip nicht nur allein wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Am 4. Juli feiern die USA zudem ihren 250. Geburtstag und in Philadelphia, dem „Geburtsort“ der Vereinigten Staaten, wird besonders groß gefeiert.
www.visitphilly.com/2026-philadelphia

Buchtipp:


„Lonely Planet Best in Travel 2026. Die besten 50 Ziele & Reiseerlebnisse für das ganze Jahr“
Lonely Planet/Mairdumont, 296 Seiten, 16,95 Euro, ISBN 978-3-575-01302-6

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Reif für den Herbsturlaub

Reise
Eine Frau steht in einem Pool und schaut in die Ferne.

Der Trendfarbe auf der Spur: Mocha Mousse

Reise
Die Trendfarbe Mocha Mousse am Erg Chebbi.

Neues aus der Reisewelt

Reise-Hinweis
Venedig verlangt immer öfter eine Tagesgebühr für Touristen.

Reisen mit kühlem Kopf

Urlaub im Norden
Urlaub im Norden: Keine Hitze, stattdessen angenehme Temperaturen und die Möglichkeit, einen Norweger-Pulli zu tragen.

Verreisen ohne Flugzeug

Reisen
Schöne Reiseziele, die mit dem Zug erreicht werden können.

Zu Fuß durch die Namib

Reise
Die Wüste Namib bietet eine abwechslungsreiche Landschaft.

Kreuzfahrt-News

Reisen
Neuigkeiten aus der Kreuzfahrt-Branche.

Sonnencreme statt Winterblues - Abu Dhabi ist das ideale Sonnenziel für den Herbst

Reise
Zwischen dem Louvre Abu Dhabi und dem großen Vorbild in Paris besteht eine enge Kooperation

Urlaub mit den Kindern: Das musst du beachten!

Reise-Tipps
Auch mit Kindern lassen sich tolle Reisen verwirklichen.

Frischzellenkur für Center Parcs Eifel

Rheinland-Pfalz
Robert van der Kas ist der Chef der Dependance in der Eifel.

Wenn Architektur eine Stadt verändert

Reise
Das „phaeno“ in Wolfsburg.

Reise-Tipp fürs Wochenende: Utrecht

Was sich lohnt
"Reisen Reisen" ist Deutschlands beliebtester Reise-Podcast.