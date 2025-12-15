Sehnsuchtsorte im Jahr 2026

Seit mehr als zehn Jahren liefern die Reiseexperten von „Lonely Planet“ Ideen für faszinierende Urlaubsziele und präsentieren teils außergewöhnliche Orte, die viele sonst nicht auf dem Zettel hätten. Auch 2026 steht die Auswahl wieder ganz im Zeichen von authentischen Erlebnissen, Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit. Eine Auswahl der „Lonely Planet“-Empfehlungen.

Peru vereint uralte Ruinen mit modernen Städten. Neue Flughäfen erleichtern die Anreise, während im Unesco-Weltkulturerbe Machu Picchu mit neuen Besucherwegen dem Overtourism entgegengewirkt wird. Lima entwickelt sich außerdem zu einer der großen Food-Metropolen der Welt und lässt bei Genießern kaum Wünsche offen. Besonders naturnah geht es auf der Vulkaninsel La Réunion im Indischen Ozean zu. Die Insel ist von Kulturen aus vier Kontinenten geprägt, und das Unesco-geschützte Bergland ist Heimat für unzählige endemische Arten.

Unvergessliche Begegnungen erwarten Touristen auch in Botswana, das als Safari-Paradies bekannt ist. Nicht nur die wilden Elefanten und Löwen, die das Land durchstreifen, sind ein Highlight. Auch der Nachthimmel ist mehr als einen Blick wert.

Europäische Ziele stehen ebenfalls auf der Liste von „Lonely Planet“. Darunter zum Beispiel das irische Tipperary, das mit malerischen Tälern wie dem Glen of Aherlow und den Galtee Mountains begeistert. Die Region ist bekannt für Äpfel, Cider und den berühmten Cashel Blue Käse.

Weitere Empfehlungen der Redaktion sind unter anderem Sardinien, das sich stark vom italienischen Festland unterscheidet, und die niederländische Stadt Utrecht mit ihrem mittelalterlich geprägten Zentrum und dem besonderen Kanalsystem.