Deutschland neu entdeckt

von Sarah Hegemann
Von Wattenmeer bis Wald: Deutschland bietet eine unglaubliche Vielfalt an Reisezielen. prisma stellt besondere Urlaubsorte für 2026 vor – vom Geheimtipp bis zum Dauerbrenner ist für jeden etwas dabei.
Die Stadt Chemnitz.
Chemnitz.  Fotoquelle: GettyImages/RudyBalasko
Eine Familie auf einer Hängebrücke.
Freyung.  Fotoquelle: privat
Die Landschaft im Harz.
Der Harz.  Fotoquelle: GettyImages/Woidlife Photography
Die Stadt Münster.
Münster.  Fotoquelle: GettyImages/ae-photos
Die Stadt Leipzig.
Leipzig.  Fotoquelle: GettyImages/Peeradon Warithkorasuth
Eine Landschaft in Ellwangen.
Ellwangen.  Fotoquelle: GettyImages//Tom Werner
Die Kirche in Aachen.
Aachen.  Fotoquelle: GettyImages/Gaschwald
Föhr.
Die Insel Föhr.  Fotoquelle: GettyImages/Harald Nachtmann
Hamburg.
Hamburg.  Fotoquelle: GettyImages/Westend61

Freyung

Ein kleiner Geheimtipp als Reiseziel in diesem Jahr ist Freyung in Bayern. Die Kreisstadt liegt im Dreiländereck Bayerischer Wald nahe an der Grenze zu Tschechien und Österreich. Im Färberhaus im Ortskern von Freyung (Schulgasse 17) findet 2026 die Bayerischen Landesausstellung statt. Von Renaissance-Komponist Orlando di Lasso über Schlagerstar Roy Black bis zu LaBrassBanda und Laienmusik: Unter dem Arbeitstitel „So klingt Bayern“ erleben Besucher, dass Musik aus Bayern viel mehr ist als nur Jodeln und Blasmusik.

Chemnitz

2025 durfte sich die ostdeutsche Stadt europäische Kulturhauptstadt nennen, und auch in diesem Jahr soll das „Kulturhauptstadt-Gefühl“ lebendig gehalten werden. So werden beispielsweise etablierte Veranstaltungsreihen wie das Hutfestival (29. bis 31. Mai), der Parksommer (2. Juli bis 2. August), Sports United (5. September) und Tanz Moderne Tanz (Termin folgt) fortgeführt. Auch abseits dieser Veranstaltungen ist Sachsens drittgrößte Stadt einen Besuch wert. Das Doppelrathaus, der Theaterplatz und die Spinnerei gehören zu den Top-Sehenswürdigkeiten.

Harz

Der Harz ist ein wahres Wanderparadies und bietet gut ausgeschilderte Wege – von leichten Einsteigertouren bis hin zu anspruchsvollen Routen für Geübte. Der höchste Berg im Harzer Mittelgebirge, der Brocken, ist aus verschiedenen Richtungen erreichbar. Ein besonderes Highlight ist immer noch eine Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn den Berg hoch oder hinunter. Sehenswert sind zudem Fachwerkstädte wie Wernigerode, Quedlinburg oder die zum Unesco-Welterbe gehörende Altstadt von Goslar.

Münster

Die Buchungsplattform Booking.com nennt Münster als eine der Trenddestinationen für 2026. Kein Wunder, denn die studentisch geprägte Stadt bietet eine spannende Mischung aus junger Szene und Sehenswürdigkeiten wie der Altstadt rund um den Prinzipalmarkt. Die fahrradfreundliche Stadt überzeugt außerdem mit einer starken Museumslandschaft.

Leipzig

Lebendige Szenekultur, urbane Vielfalt und eine lange Musiktradition: All das bietet Leipzig. Zu den Highlights, die man bei einem Besuch auf keinen Fall auslassen darf, gehören das monumentale Völkerschlachtdenkmal, die Nikolaikirche und der Leipziger Zoo. Zudem locken spannende Veranstaltungen wie das Wave Gotik Treffen an Pfingsten (22. bis 25. Mai) oder das Bachfest (11. bis 21. Juni).

Ellwangen

Ellwangen im Osten Baden-Württembergs dürfte in diesem Jahr viele Besucher anziehen. Aber nicht nur, weil man in der Region gut wandern kann, sondern weil vom 24. April bis zum 4. Oktober dort die Landesgartenschau „Ellwangen an die Jagst!“ stattfindet. Auf 26 Hektar entsteht ein Naherholungsgebiet mit dem renaturierten Fluss Jagst, Parks und Events wie Konzerten oder Workshops.

Aachen

Die Kaiserstadt bietet mit dem zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Aachener Dom das besterhaltene Bauwerk aus karolingischer Zeit. Auch der historische Marktplatz mit Katschhof und die Thermenviertel sind sehenswert. Reitsport-Fans ist die Stadt durch das CHIO Aachen bekannt, das in diesem Jahr pausiert. Dafür finden vom 11. bis 23. August stattdessen die FEI-Weltreiterspiele statt

Föhr

Urlaub an der Küste steht bei den Deutschen bekanntlich hoch im Kurs. Die Nordfriesische Insel Föhr ist die größte und bevölkerungsreichste deutsche Insel ohne Straßen- oder Bahnverbindung zum Festland. Sie bietet neben schönen Stränden auch Erlebnisse für die ganze Familie, darunter das große Musik-Event „Föhr tanzt!" (17. und 18. Juli) und das Piratenspektakel (21. bis 23. Juli) mit Schatzsuchen und Bastelaktionen in Wyk.

Hamburg

Die norddeutsche Stadt ist vor allem für Kurzurlaube beliebt. Hamburg punktet mit einer lebendigen Kulturszene und seinen Theatern und Musicals. So feiert beispielsweise „Der König der Löwen“ 2026 seinen 25. Geburtstag in der Hansestadt. Ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender: Der 837. Hamburger Hafengeburtstag findet vom 8. bis 10. Mai statt.

