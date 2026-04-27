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Die Festivalsaison wartet auf Euch

Musiksommer

Die Festivalsaison wartet auf Euch

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Felix Förster
Sommerzeit ist Festivalzeit. Wer jetzt noch plant, eine der unzähligen Freiluft-Musikveranstaltungen zu besuchen, bekommt hier ein paar Tipps an die Hand.
Ein junger Mann wird im Publikum auf Händen gefeiert.
Rock am Ring ist die Mutter aller deutschen Festivals.  Fotoquelle: GettyImages/Gina Wetzler
Zwei Männer beim Parrokaville.
Chillen beim Parookaville.  Fotoquelle: GettyImages/Gina Wetzler
Ein Publikum beim Hurricane Festival.
Das Hurricane Festaival.  Fotoquelle: IMAGO/Markus van Offern

In Deutschland locken Hunderte Festivals. Dabei ist die Bandbreite sehr groß. Beim Trucker- und Country Festival am Autohof Strohofer in Geiselwind beispielsweise kann man vom 22. bis 25. Mai nicht nur Künstler wie Tom Astor, Nicki, Doug Adkins, Jessica Lynn, LenneBrothers Band oder Truck Stop erleben, es gibt auch noch eine Truckshow, ein großes Familienprogramm und einen Trucker-Gottesdienst. Alles, was das Countryherz begehrt, also. Alle Infos zum Festival: www.truckerfestival-geiselwind.de

Das Rock Hard Festival im Amphitheater Gelsenkirchen vom 22. bis 24. Mai steht hingegen für Heavy Metal mit viel Herz. „Wir haben unter anderem Amored Saint als Headliner verpflichten können, da diese Band nicht schlechter ist, als Iron Maiden oder Judas Priest und seit Jahrzehnten unterschätzt wird“, sagt Rock Hard-Chef Holger Stratmann. Daneben spielen aber auch Größen wie Saxon, Paradise Lost, Angel Witch, Coroner oder Uli Jon Roth. Infos: www.rockhard.de/rhfestival

Die Schwesterfestivals Rock am Ring und Rock im Park zählen zu den bekanntesten und größten Rockmusik-Spektakeln der Republik. Wer die Sause schon mal am Nürburgring oder auf dem Nürnberger Zeppelinfeld erlebt hat, der weiß, wo bei der Raviolidose der Öffner sitzt. Dieses Jahr ist die heilige Nu-Metal-Dreifaltigkeit Limp Bizkit, Linkin Park und Papa Roach dabei. Dazu hält mit Iron Maiden die größte Metal Band der Welt Hof. Außerdem vom 5. bis 7. Juni dabei: Architects, Babymetal, The Hives, Trivium, Within Temptation, Danko Jones und viele mehr. Infos gibt es unter: www.rock-am-ring.com

Das Traumzeit Festival im Landschaftspark Duisburg, das vom 19. bis 21. Juni stattfindet, wirbt mit einem „einzigartig entspannten Vibe in einer der schönsten Festival-Kulissen der Welt“. Und wer das nicht glaubt, sollte den illuminierten Landschaftspark abends mal erkunden. Das Rahmenprogramm ist mit Yoga, Hochofenführung, Seilbahn-Flug und Batik-Workshops ebenfalls einfallsreich und spannend. Aber das Wichtigste ist  und bleibt das Line-up, das es dieses Jahr wieder in sich hat. Techno Marching mit Meute, Electro mit Apparat, German Pop mit Kettcar, Folk mit Amistat – es gibt nichts, was es nicht beim Traumzeit Festival gibt. Mehr Wissenswertes: www.traumzeit-festival.de

Das Hurricane Festival findet vom 19. bis 21. Juni auf dem Eichenring in Scheeßel statt. Als Headliner wurden hochkarätige Bands wie Twenty One Pilots, Billy Talent, Kraftklub, Florence + The Machine, Yungblud, und The Offspring bestätigt. Alle Infos: www.hurricane.de

Das Summerjam Festival am Fühlinger See in Köln ist die wohl bekannteste und beliebteste Reggae-Open-Air-Veranstaltung des Landes. Vom 3. bis 5. Juli sind unter anderem Burning Spear, Bonez MC, Gentleman und Bausa dabei. Alle Infos zum Festival: www.summerjam.de

Der Schlagermove Hamburg ist das größte Schlager-Open-Air-Festival Deutschlands und findet am 3. und 4. Juli in Hamburg-St. Pauli statt. Höhepunkte sind der große Umzug mit Musik-Trucks sowie die After-move-Party auf dem Heiligengeistfeld.  Alle Infos: www.schlagermove.de

Fans elektronischer Musik sind beim Parookaville Festival genau richtig. Das Event am Flughafen Weeze hat vom 17. bis 19. Juli unter anderem Armin van Buuren, Scooter, Axwell, Charlotte de Witte, The Chainsmoker und Felix Jaehn zu bieten. Infos unter: www.parookaville.com

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