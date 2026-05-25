Sommerfestival lädt wieder nach Köln

Auch in diesem Jahr lockt das Kölner Sommerfestival mit Bühnenerlebnissen auf höchstem internationalen Niveau, bei der 37. Auflage erstmals unter der Intendanz von Ewa Bogusz-Moore.

Start des Festivals ist am Dienstag, 28. Juli, zum Auftakt ist das Musical „Die Weiße Rose“ zu sehen. Das preisgekrönte Stück beschäftigt sich mit der gleichnamigen Widerstandsgruppe während der NS-Diktatur in Deutschland. Mit einem rockigen Soundtrack und der Kombination von historischen Fakten, stimmigem Bühnenbild und engagierten Schauspielern spricht das Stück – nicht nur aber auch – ein junges Publikum an. „Die Weiße Rose“ wird bis Sonntag, 2. August, gezeigt.

Ab Dienstag, 4. August, steht dann das vielschichtige Stück „Dance Me“, präsentiert vom renommierten Ballets Jazz Montréal aus Kanada, auf dem Programm. Es ist als Liebeserklärung an den legendären Sänger und Songwriter Leonard Cohen gedacht und vereint Tanz, Musik, Videosequenzen und Licht-Design zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Das Ensemble interpretiert insgesamt 16 Cohen-Songs und gastiert bis Sonntag, 9. August, in der Kölner Philharmonie.

Zum Abschluss macht das Erfolgsmusical „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ von Mittwoch bis Sonntag, 12. bis 23. August, Station in Köln. Die Geschichte rund um die beiden Liebenden ist bekannt, doch die Interpretation des Stoffs von Peter Plate und Ulf Leo Sommer gibt ihr einen neuen Dreh, kombiniert sie doch die Sprache der historischen Schlegel-Übersetzung mit einem Wechselspiel aus Pop-Songs und Arien und natürlich mit dem namensgebenden Rosenstolz-Song „Liebe ist alles“.

Tickets für das Festival sowie alle weiteren Informationen zu den Stücken gibt es unter: www.atgtickets.de