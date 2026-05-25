Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Sommerfestival lädt wieder nach Köln

Bühnenfestival

Sommerfestival lädt wieder nach Köln

25.05.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Eine Reihe hochkarätiger Produktionen sind im Juli und August im Rahmen des Festivals in der Kölner Philharmonie zu sehen.
Rolando Paolo Guerzoni
Das Ballets Jazz Montreal zeigt „Dance Me“.  Fotoquelle: Rolando Paolo Guerzoni
2 Theaterschauspieler schauen sich in die Augen
37. Kölner Sommerfestival: Dienstag, 28. Juli, bis Sonntag, 23. August in der Kölner Philharmonie.  Fotoquelle: Joern Hartmann

Auch in diesem Jahr lockt das Kölner Sommerfestival mit Bühnenerlebnissen auf höchstem internationalen Niveau, bei der 37. Auflage erstmals unter der Intendanz von Ewa Bogusz-Moore.

Start des Festivals ist am Dienstag, 28. Juli, zum Auftakt ist das Musical „Die Weiße Rose“ zu sehen. Das preisgekrönte Stück beschäftigt sich mit der gleichnamigen Widerstandsgruppe während der NS-Diktatur in Deutschland. Mit einem rockigen Soundtrack und der Kombination von historischen Fakten, stimmigem Bühnenbild und engagierten Schauspielern spricht das Stück – nicht nur aber auch – ein junges Publikum an. „Die Weiße Rose“ wird bis Sonntag, 2. August, gezeigt.

Ab Dienstag, 4. August, steht dann das vielschichtige Stück „Dance Me“, präsentiert vom renommierten Ballets Jazz Montréal aus Kanada, auf dem Programm. Es ist als Liebeserklärung an den legendären Sänger und Songwriter Leonard Cohen gedacht und vereint Tanz, Musik, Videosequenzen und Licht-Design zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Das Ensemble interpretiert insgesamt 16 Cohen-Songs und gastiert bis  Sonntag, 9. August, in der Kölner Philharmonie.

Derzeit beliebt:
>> Für Sie gelesen: „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“
>>Endlich wieder Sommer: Die prisma-Modetrends
>>Ruth Moschner über ihr neues Buch: "Jetzt ist Schluss!"
>>Mit prisma in den Urlaub: Eine Busreise rund um die Ostsee gewinnen!

Zum Abschluss macht das Erfolgsmusical „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ von Mittwoch bis Sonntag, 12. bis 23. August, Station in Köln. Die Geschichte rund um die beiden Liebenden ist bekannt, doch die Interpretation des Stoffs von Peter Plate und Ulf Leo Sommer gibt ihr einen neuen Dreh, kombiniert sie doch die Sprache der historischen Schlegel-Übersetzung mit einem Wechselspiel aus Pop-Songs und Arien und natürlich mit dem namensgebenden Rosenstolz-Song „Liebe ist alles“.

Tickets für das Festival sowie alle weiteren Informationen zu den Stücken gibt es unter: www.atgtickets.de

37. Kölner Sommerfestival: Dienstag, 28. Juli, bis Sonntag, 23. August, in der Kölner Philharmonie

Das könnte dich auch interessieren

Die prisma Lifehacks

Leichter durchs Leben
Vier Reisekoffer

Alle für alle: Der Ehrentag für das Miteinander und Zusammenhalt

Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Verena Bentele schmunzelt.

Ihre Fragen zum Thema Recht: Die Telefonaktion

Rechtsberatung
Eine Gavel und eine Waage.

Momente festhalten

Fototipps
Ein Familienfoto im Grünen

Die Festivalsaison wartet auf Euch

Musiksommer
Ein junger Mann wird im Publikum auf Händen gefeiert.

Luftige Schönheiten: Die schönsten Hängebrücken Deutschlands

Freizeit
Die Geierlay-Brücke.

So bleibt der Hund fit

Hunde-Gesundheitsvorsorge
Ein Hund beim Tierarzt.

Für Sie gespielt: "Perfect Words" und "Smart 10 Family"

Spieletipps
Das Spiel "Perfect Words"

Das ist 2026 angesagt

Mode 2026
Ein Model geht in gelben Klamotten über einen Zebrastreifen.

Hoffnung auf Medaillenregen

Paralympics-Überblick
2 Para-Langläufer.

Die Welt der Dinos

Dinosaurier-Roboter
Ein Kind und ein Dino schauen sich an.

Die angesagtesten Konzerte 2026

Musik-Highlights
Metallica auf der Bühne in schwarz weiß.