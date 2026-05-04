Momente festhalten

Manchmal sind Fotos schöner als ein Blumenstrauß: Weil sie viel länger Freude schenken – und das nicht nur zum Muttertag. prisma gibt Tipps für gelungene Familienfotos.

Egal, ob mit dem Smartphone oder mit der Digitalkamera: Für gute Fotos braucht man gutes Licht. Deshalb sollte man auf das Umgebungslicht achten und schauen, dass man in Innenräumen am besten in Fensternähe fotografiert. Wer Außenaufnahmen macht, sollte die Mittagssonne meiden, da die hochstehende Sonne sehr harte Schatten wirft, die fürs Gesicht unvorteilhaft sind. Am späten Nachmittag oder Abend ist das Licht weicher und gerade zur „Goldenen Stunde“ lassen sich schöne Gegenlichtbilder zaubern.

Wer Familienfotos mit Kindern machen möchte, sollte Sätze wie „Lach doch mal“ ganz schnell vergessen. Stattdessen wirkt es oft viel natürlicher, wenn man sie in Aktion ablichtet. Kinder, die rennen, etwas lesen, spielen, kuscheln oder basteln sind tolle Motive. Bei viel Bewegung sollte die Verschlusszeit der Kamera entsprechend höher eingestellt sein, damit die Fotos nicht verwackelt aussehen.

Noch ein Tipp für den Bildaufbau