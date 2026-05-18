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Ihre Fragen zum Thema Recht: Die Telefonaktion

Rechtsberatung

Ihre Fragen zum Thema Recht: Die Telefonaktion

18.05.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Vom 23. bis 29. Mai findet die prisma-Aktionswoche Recht statt. Dann haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Rechts-Experten zu stellen. Außerdem erwartet Sie ein Gewinnspiel.
Eine Gavel und eine Waage.
Unsere Anwälte am Telefon helfen bei Rechtsfragen weiter und informieren zu aktuellen Gerichtsurteilen.  Fotoquelle: GettyImages/ Witthaya Prasongsin
Christian Solmecke hat die Arme verkreuzt.
Christian Solmecke  Fotoquelle: Tim Hufnagl
Renate Schmid guckt ernst.
Renate Schmid  Fotoquelle: Tim Hufnagl
Malte Hotes an einer Wand angelehnt.
Malte Hotes  Fotoquelle: Malte Hotes
„Das einzige Buch über Recht, das du lesen musst“ von Christian Solmecke.
„Das einzige Buch über Recht, das du lesen musst“ von Christian Solmecke.  Fotoquelle: Verlag

Wer rechtliche Fragen hat, kann schnell ins Schwimmen geraten. Denn gerade dann, wenn man im Internet nach Antworten sucht und KI-Tools wie Chat GPT nutzt, wird die Unsicherheit oft noch größer. Und ob das Netz immer richtige und aktuelle Antworten liefert, sei an dieser Stelle auch dahingestellt. Deshalb ist es ratsam, sich an eine vertrauenswürdige Stelle zu wenden und im Zweifel einen Rechtsanwalt aufzusuchen. Dieser Schritt ist nicht immer einfach, da er meist mit Kosten verbunden ist und man manchmal nicht genau weiß, an wen man sich wenden soll. prisma veranstaltet aus diesem Grund die Aktionswoche Recht, bei der drei Experten den Lesern am Telefon Rede und Antwort stehen. Rufen Sie einfach zu den angegebenen Zeiten die entsprechende Rufnummer an und holen Sie sich erste Hilfe zu  Ihren Rechtsfragen.

Internet- und medienrecht 

Telefonaktion mit Christian Solmecke: Mittwoch, 27. Mai, von 16 bis 18 Uhr, Telefon 0800 / 1234 330* (*Anruf kostenfrei)

Christian Solmecke ist als „der“ YouTube-Anwalt in Deutschland bekannt. Täglich präsentiert er auf dem Kanal „WBS.LEGAL“ die Dosis Recht, die jeder im Alltag benötigt. Sein Jurastudium finanzierte der Rechtsanwalt, dessen Kölner Kanzlei inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt, als Nachrichtensprecher beim Westdeutschen Rundfunk. Heute ist er gern gesehener Experte in den Medien. Mit Rezo kämpfte Christian Solmecke gegen die EU-Urheberrechtsreform (Artikel 13). Bei der prisma-Aktionswoche berät der prominente Anwalt am Telefon zu Rechtsfragen aller Art.

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Arbeitsrecht/ Datenschutz 

Telefonaktion mit Renate Schmid: Donnerstag, 28. Mai, von 16 bis 18 Uhr, Telefon 0800 / 1234 331* (*Anruf kostenfrei)

Rechtsanwältin Renate Schmid ist  seit mehr als zehn Jahren in der Kanzlei wbs.legal tätig. Zu ihren Tätigkeitschwerpunkten gehören unter anderem das Medien- und Urheberrecht sowie das Presserecht. Zu ihren Mandanten zählen Produktionsfirmen, Agenturen, aber auch Künstler und Kreativschaffende aus allen Branchen. Die Kölner Anwältin ist vom TÜV zertifizierte Datenschutzbeauftragte und Wirtschaftsmediatorin. Bei der großen prisma-Aktionswoche ist Renate Schmid als Ansprechpartnerin für alle möglichen Fragen rund um die Themen Arbeitsrecht und Datenschutz dabei.

Reiserecht

Telefonaktion mit Malte Hotes: Dienstag, 26. Mai, von 16 bis 18 Uhr, Telefon 0800 / 1234 332* (*Anruf kostenfrei)

Flugverspätung, Mängel im Hotel, stornierte Kreuzfahrt, Gepäckverlust oder Baulärm statt Urlaubsidylle? Rechtsanwalt Malte Hotes kennt sich mit all diesen Themen aus und weiß, welche Rechte Urlauber geltend machen können. In seiner Kanzlei in Bornheim vor den Toren Kölns sowie online berät er bei Problemen mit Urlauben, Flügen, Kreuzfahrten und Hotels. Als Experte weiß er, in welchen Situationen man sich nicht einfach mit Gutscheinen abspeisen lassen sollte. Bei der Telefonaktion hilft er bei Fragen zum Thema Reiserecht weiter und gibt Einblicke in die aktuelle Rechtslage.

Verlosung:

prisma verlost 20-mal „Das einzige Buch über Recht, das du lesen musst“ von Christian Solmecke (Yes Publishing, 400 Seiten, 19,99 Euro).

Einfach bis zum 29.5.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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