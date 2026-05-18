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Für Sie gelesen: "Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine"

Kinderliteratur-Crossover

Für Sie gelesen: "Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine"

18.05.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Erstmals treffen die Olchis und das Sams in einem Buch aufeinander. Zum 80. Jubiläum der Verlagsgruppe Oetinger liefern Dietl und Maar ein Crossover-Highlight.
„Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine“ von Erhard Dietl und Paul Maar.
„Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine“ von Erhard Dietl und Paul Maar. Fotoquelle: Verlag

Es ist ein Treffen zweier Giganten der Kinderliteratur: Erstmals treten die Olchis und das Sams gemeinsam in einem Buch auf. Passend zum 80. Geburtstag der Verlagsgruppe Friedrich Oetinger in diesem Jahr liefern die beiden Autoren Erhard Dietl und Paul Maar mit dem Crossover eines der Highlights des Jubiläumsprogramms. Bei der Zusammenarbeit stellten sie schnell fest, dass ihre Figuren gut zueinander passen. In der gemeinsamen Geschichte ist zunächst die Wunschmaschine von Herrn Taschenbier und dem Sams kaputt. Sie bitten den Erfinder Professor Brausewein um Hilfe. Dumm nur, dass dessen neueste Erfindung, ein Verjüngungsmittel, in der Werkstatt herumsteht. Das Sams macht damit Quatsch – und Herr Taschenbier schrumpft zum Baby. Was nun? Da sich die Olchis gut mit Babys auskennen, geht es gemeinsam nach Schmuddelfing. Außerdem gibt es dort vielleicht das nötige Ersatzteil für die Wunschmaschine. Gelingt es allen zusammen, Herrn Taschenbier wieder groß werden zu lassen? Ein Tipp für Fans des lustigen Miteinanders: Ein zweiter gemeinsamer Band von den Olchis und dem Sams soll bereits Mitte August erscheinen.

„Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine“
von Erhard Dietl und Paul Maar, illustriert von Stephanie Stickel, Oetinger, 112 Seiten, 15 Euro, für Kinder ab sieben Jahren
ISBN: 978-3-7512-0843-7

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