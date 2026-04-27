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Für Sie gelesen: "Läuft bei uns! Ein pädagogisch- psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule"

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Für Sie gelesen: "Läuft bei uns! Ein pädagogisch- psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule"

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Das Buch "Läuft bei uns!" von Sven Donner und Lars Bednorz zeigt praxisnahe Lösungsansätze für das Miteinander in der Schule, mit Fokus auf Konflikte, Mobbing und Leistungsansprüche.
Das Buch "Läuft bei uns! Ein pädagogisch- psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule"
"Läuft bei uns! Ein pädagogisch- psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule" Fotoquelle: Verlag

Dass im System Schule so manches nicht optimal läuft, werden alle daran Beteiligten schnell bestätigen, sowohl Lehrer als auch Schüler und Eltern. Bei der Frage, woran das liegt, beginnen allerdings oft die gegenseitigen Schuldzuweisungen. Der Diplom-Psychologe Sven Donner und der Gymnasialzweig-Leiter Lars Bednorz möchten Wege aufzeigen, wie das Miteinander in der Schule besser funktionieren kann. Die Autoren nehmen verschiedene Problemfelder wie Konflikte, Mobbing oder Leistungsansprüche in den Blick. Oft arbeiten sie dabei mit realistischen Beispielen. Zu den einzelnen Kapiteln liefern sie Kommunikations- und Interaktionsimpulse, jeweils zugeschnitten auf eine oder mehrere der beteiligten Gruppen. Ergänzt werden die Kapitel durch viele Abbildungen, die Ideen für eine Umsetzung der vorgestellten Inhalte geben. Das Buch nimmt die Perspektiven von Lehrern, Schülern und Eltern gleichermaßen ernst und zeigt – wo es geht – Lösungsmöglichkeiten auf. Spannend für alle, die mit dem Thema „Schule“ zu tun haben.

„Läuft bei uns! Ein pädagogisch-psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule“ 
von Sven Donner und Lars Bednorz, Vandenhoeck und Ruprecht, 223 Seiten, 28 Euro
ISBN: 978-3-525-46303-1

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