Sport bei Hitze: Kinder sollten oft trinken

„Worauf sollte ich unbedingt achten, um meine beiden Kinder so gut wie möglich vor der sommerlichen Hitze zu schützen? Vor allem bin ich immer unsicher, wie oft meine Kinder trinken müssen“, fragte mich eine 34-jährige Mutter kürzlich in meiner Sprechstunde. Sie hat zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren.

Im Sommer zieht es Kinder und Jugendliche nach draußen. Bewegung und Sport im Freien machen Spaß und sind gesund, sie fördern Fitness und Motorik. Wir Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte empfehlen sie daher. Allerdings sollten Eltern, Großeltern und Trainer darauf achten, dass sich vor allem junge Kinder nicht überhitzen und überanstrengen, und auch immer wieder an Trink- und Erholungspausen erinnern. „Am besten alle 15 Minuten ein lauwarmes ungesüßtes Getränk. Sonst besteht die Gefahr, dass es zu Austrocknung, Muskelkrämpfen, Hitzschlag oder Kreislaufproblemen kommt“, antwortete ich der Mutter.

Ebenso wichtig ist ein ausreichender Sonnenschutz. Dazu gehört eine Kopfbedeckung, idealerweise als Schirmmütze mit Nackenschutz. Freie Hautflächen mit Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 eincremen. Anstrengende Trainingseinheiten sollten in die kühleren Abendstunden gelegt werden oder – in den Ferien – in die frühen Morgenstunden. Besonders ehrgeizige Kinder und Jugendliche sollten daran erinnert werden, nicht durchgehend „Vollgas“ zu geben. Bei Schwindel- oder Unwohlgefühl sollten sie sofort aufhören und eine Pause einlegen. Bei großer Hitze steigen die Ozonwerte an und belasten die Lunge. An solchen Tagen sollte das Training ruhen.