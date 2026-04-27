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Für Sie gelesen: "Pfoten im Sand"

Lesetipp

Für Sie gelesen: "Pfoten im Sand"

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Dr. Sybille Morch tauschte ihr Leben als Oberärztin gegen ein neues Glück auf Koh Samui: In ihrem Buch "Pfoten im Sand" erzählt sie von ihrer Reise und ihrem Einsatz für behinderte Hunde.
Das Buch "Pfoten im Sand"
"Pfoten im Sand" Fotoquelle: Verlag

Türkisblaues Wasser und Sand zwischen den Zehen statt trister Alltag und Antriebslosigkeit: Lange Zeit wusste Dr. Sybille Morch nicht, was sie sich vom Leben wünscht, bis sie auf Koh Samui in Thailand ein neues Zuhause und eine neue Berufung fand. 2013 ließ die Dortmunderin ihr privilegiertes Leben als Oberärztin der Gynäkologie hinter sich, um ihr Glück zu finden. Angetrieben von der Sehnsucht, ihre wahre Bestimmung zu finden, kündigte sie ihren gut bezahlten Job, ließ sich scheiden und durchbrach den Teufelskreis der Gewohnheit. Seitdem umsorgt sie ein Rudel von mehr als 24 Straßenhunden mit Beeinträchtigungen. Sie pflegt die Vierbeiner und schenkt ihnen ein „Für-immer-Zuhause“. In ihrem Debüt-Roman „Pfoten im Sand: Wie ich auf Koh Samui ein Zuhause für behinderte Hunde schuf“ berichtet Dr. Morch von ihrer Reise und schreibt darüber, wie man Erfüllung findet, wenn man Gutes tut. Entstanden ist ein Buch für Menschen, die endlich ankommen möchten und sich danach sehnen, jeden Morgen mit einem Lächeln zu beginnen.

„Pfoten im Sand“
von Dr. Sybille Morch, Goldmann, 256 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-3-442-22434-0

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