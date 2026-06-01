Home Magazin Gesundheit

Hightech erkennt koronare Herzerkrankungen früher

Früherkennung

Hightech erkennt koronare Herzerkrankungen früher

01.06.2026, 02.00 Uhr
von Fadi Al-Rashid
Plaques in den Gefäßen können gefährlich sein, aber dank moderner Techniken wie IVUS und NIRS können Risiken frühzeitig erkannt und behandelt werden. Die Universitätsmedizin Essen ist ein Vorreiter in der Anwendung dieser Verfahren.
Prof. Dr. med. Fadi Al-Rashid im weißen Kittel.
Prof. Dr. med. Fadi Al-Rashid ist Leitender Oberarzt an der Essener Klinik für Kardiologie und Angiologie der Universitätsmedizin Essen. Fotoquelle: Universitätsmedizin Essen

„Sind diese Ablagerungen gefährlich?“, fragte mich kürzlich besorgt eine Patientin Anfang 60 mit leichtem Bluthochdruck. Sie war sichtlich beunruhigt, nachdem ich ihr erklärt hatte, dass sie Plaques in ihren Blutgefäßen hat. In ihrem Fall konnte ich Entwarnung geben: „Nicht alle Ablagerungen in Gefäßen sind gefährlich. Aber manche schon. Dank moderner Technik können wir das heute schon früh sehr genau erkennen.“

Plaques bestehen aus einer Mischung aus Fett, kleinen Blutgerinnseln, Bindegewebe, Kalk oder Kalzium. Sie lagern sich über Jahre unbemerkt an Gefäßwänden ab. Dort können sie die Gefäße langsam verengen und verhärten. Man kann sich das ein wenig wie Kalk-
ablagerungen in einer Wasserleitung vorstellen. Passiert das an den Herzkranzgefäßen, die das Herz mit Sauerstoff versorgen, spricht man von einer koronaren Herzerkrankung. Sie gehört in Deutschland zu den häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unbehandelt drohen Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlaganfall oder plötzlicher Herztod.

Dank neuer Technologien können wir Plaques heute viel früher erkennen und behandeln. Beim intravaskulären Ultraschall (IVUS) wird ein winziger Ultraschallkopf über einen Katheter in das Herzkranzgefäß geschoben. So können wir direkt von innen sehen, wie dick die Gefäßwand ist, ob sich gefährliche Ablagerungen gebildet haben, und – falls ja – in welcher Form und Größe. Über diesen speziellen Katheter lässt sich mittels Infrarotlicht auch die Zusammensetzung der Plaques erkennen. Wir nennen dieses Verfahren Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIRS). Je mehr Fett enthalten ist, desto instabiler und damit gefährlicher sind die Plaques, weil sie leichter aufreißen können.

Derzeit beliebt:
>>Für Sie gelesen: „Macht Musik! Wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht“
>>Für Sie gelesen: 2 Tipps für Fußball-Fans
>>Fettleber ohne Alkohol – wenn der Stoffwechsel die Leber angreift
>>Bluthochdruck: Was hilft, wenn Tabletten nicht mehr reichen?

So können wir Risiken früh erkennen und gezielt behandeln, sogar noch bevor Beschwerden auftreten. In der Kardiologie der Universitätsmedizin Essen nutzen wir diese Verfahren häufig, weil wir ein interventionelles Herzzentrum sind. Das sind medizinische Zentren, die spezialisiert sind auf minimalinvasive Eingriffe am Herzen. Wer mit diesen neuen Techniken untersucht werden möchte, sollte aktuell noch ein solches Zentrum in seiner Nähe aufsuchen.

Bei meiner Patientin war keine weitere interventionelle Behandlung mit einem Katheter nötig. Wir haben ihr aber ans Herz gelegt, ihre Blutdruckmedikamente und Cholesterinsenker regelmäßig einzunehmen. Außerdem haben wir ihr empfohlen, sich gesünder zu ernähren und mehr zu bewegen. So kann sie vermeiden, dass die vorhandenen Ablagerungen in den Gefäßen weiterwachsen oder neue entstehen. 

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“

Lesetipp
Das Buch „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“

Sport bei Hitze: Kinder sollten oft trinken

Hitzeschutz für Kinder
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.

Für Sie gelesen: "Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben"

Lesetipp
Das Buch „Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben“ von Christoph Kuckelkorn

Für Sie gelesen: "Nimm den Zwängen die Macht"

Zwangsstörungen verstehen
Das Buch „Nimm den Zwängen die Macht. Zwangsstörungen und Zwangsgedanken verstehen, sich ihnen stellen und Freiheit zurückgewinnen “

E-Bike oder Fahrrad: Was ist besser für Rücken, Knie und Gelenke?

Gesundheit
Professor Dr. Sven Ostermeier ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin, Chirotherapie und spezielle orthopädische Chirurgie. Der Schulter- und Knie-Experte arbeitet als leitender Orthopäde der Gelenk-Klinik Gundelfingen. Außerdem ist er Instruktor der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA).

Wer viel misst, misst Mist

Risiken der Selbstdiagnose
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als „Doc Esser“ in TV, Hörfunk und als Buchautor.

Für Sie gelesen: "Herzensangelegenheit"

Lesetipp
buch-guf

Für Sie gelesen: "Pfoten im Sand"

Lesetipp
Das Buch "Pfoten im Sand"

Auch Schwindel kann Migräne sein

Schwindelmigräne
Prof. Dagny Holle-Lee ist Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums Essen sowie Oberärztin der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen.

Aktionstage für die Gesundheit

Gesundheitsmeldung
Der Kalendermonat Mai.

Alt wie Methusalem?

Gesundheitsmeldung
Eine Geburtstagstorte mit der Zahl 100 und Kerzen.

Gegen schädliche Bakterien: Zahnseide richtig nutzen

Richtig Flossen
Dr. Lena Schlender ist Zahnärztin im Carree Dental in Köln.