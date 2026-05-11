E-Bike oder Fahrrad: Was ist besser für Rücken, Knie und Gelenke?

„Ich mache gern längere Radausflüge und überlege, mir ein E-Bike zu kaufen. Ist das genauso gesund für meine Knochen wie normales Fahrradfahren?“, fragte mich kürzlich ein 66-jähriger Patient. „Schalten Sie möglichst wenig Motorkraft hinzu und halten Sie kontinuierlich eine Geschwindigkeit“, empfahl ich meinem Patienten. Anders sieht es bei Patienten mit Knie-Arthrose aus: In diesem Fall sollten grundsätzlich leichtere Gänge beziehungsweise eine stärkere Motorkraft gewählt werden, damit die Belastung aufs Kniegelenk niedrig bleibt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, der sich dank eines E-Bikes selbst bei Steigungen problemlos nachkommen lässt. Absolut tabu ist Radfahren grundsätzlich bei akuten Kniebeschwerden. Diese entstehen nicht selten durch ungeeignete Zweiräder – oft zu klein oder zu groß – oder eine falsche Körperhaltung beim Strampeln. Ich rate deshalb dazu, im Fachgeschäft Sitzhöhe, Kniewinkel und Fußposition überprüfen zu lassen.

Wie gesund ist ein E-Bike im Vergleich zum normalen Fahrrad? Grundsätzlich eröffnet die gelenkschonende Tretunterstützung einen Vorteil gerade für Menschen mit Arthrose. Viele neigen dazu, das schmerzende Gelenk zu schonen, und schaden diesem dadurch letztendlich. Dank E-Bike können Betroffene die Intensität der Belastung selbst steuern und gewinnen so oft neuen Spaß an der Bewegung. Diese ist wie ein Lebenselixier für die Gelenke: Beim zyklischen Treten auf dem Rad gibt der Knorpel Abfallstoffe ab und nimmt Nährstoffe auf. Das Gelenk wird geschmiert, was eventuell sogar das Fortschreiten einer Knie-Arthrose bremsen kann.