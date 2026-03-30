Die Gesundheit im Blick

Es gibt viele Aktionstage zu verschiedenen Erkrankungen, sowohl weltweite als auch spezifische für Deutschland. Der Tag, der die Gesundheit im Allgemeinen und für alle in den Blick nimmt, ist der Weltgesundheitstag. Er wird alljährlich am 7. April begangen und erinnert an die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an diesem Datum im Jahr 1948. Das internationale Thema lautet in diesem Jahr „Together for health. Stand with science“. Auf Deutsch bedeutet das in etwa: „Gemeinsam für die Gesundheit. An der Seite der Wissenschaft“. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden bereits viele verschiedene Aspekte in den Mittelpunkt gestellt, etwa die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen, der Themenkomplex Gesundheit und Klimawandel oder die Unterstützung von Pflegekräften und Hebammen. In Deutschland wird der Weltgesundheitstag seit dem Jahr 1954 begangen, die internationalen Schwerpunktthemen wurden dazu jeweils adaptiert. Ein Überblick inklusive weiterführender Links findet sich im Internet.

www.weltgesundheitstag.de