Home Magazin Gesundheit

Die Gesundheit im Blick

Gesundheitstag

Die Gesundheit im Blick

30.03.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Der Weltgesundheitstag wird jährlich am 7. April gefeiert und erinnert an die Gründung der WHO 1948. Das diesjährige Thema lautet: "Gemeinsam für die Gesundheit. An der Seite der Wissenschaft". Deutschland begeht diesen Tag seit 1954 mit angepassten Schwerpunkten.
Eine Grafik zum Weltgesundheitstag.
Der Weltgesundheitstag ist am 07. April. Fotoquelle: picture alliance / Zerbor/Shotshop | Zerbor

Es gibt viele Aktionstage zu verschiedenen Erkrankungen, sowohl weltweite als auch spezifische für Deutschland. Der Tag, der die Gesundheit im Allgemeinen und für alle in den Blick nimmt, ist der Weltgesundheitstag. Er wird alljährlich am 7. April begangen und erinnert an die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an diesem Datum im Jahr 1948. Das internationale Thema lautet in diesem Jahr „Together for health. Stand with science“. Auf Deutsch bedeutet das in etwa: „Gemeinsam für die Gesundheit.  An der Seite der Wissenschaft“. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten  wurden bereits viele verschiedene Aspekte in den Mittelpunkt gestellt, etwa die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen, der Themenkomplex Gesundheit und Klimawandel oder die Unterstützung von Pflegekräften und Hebammen. In Deutschland wird der Weltgesundheitstag seit dem Jahr 1954 begangen, die internationalen Schwerpunktthemen wurden dazu jeweils adaptiert. Ein Überblick inklusive weiterführender Links findet sich im Internet. 
www.weltgesundheitstag.de

Das könnte dich auch interessieren

Bluthochdruck: Was hilft, wenn Tabletten nicht mehr reichen?

Blutdruckrevolution
Dr. med. Ramtin Knuschke in einem weißen Kittel.

Knie-Arthrose: Nur keinen Schongang einlegen

Arzt-Kolumne
Professor Dr. Sven Ostermeier ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin und Chirotherapie. Der Schulter- und Knieexperte arbeitet als leitender Orthopäde der Gelenk Klinik Gundelfingen. Außerdem ist er Instruktor der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie.

Schmerzhafter Ballenzeh: OP nötig oder geht’s auch ohne?

Ballenzeh-Therapie
Dr. Thomas Schneider im Porträt.

Deshalb ist passendes Schuhwerk für Kinderfüße so wichtig

Fußgesundheit
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.

Gemeinsam gegen Einsamkeit

Trisomie 21
Eine Grafik zum Down-Syndrom.

So bleibt die Zahnprothese lange in Schuss

Prothesenpflege
Dr. med. dent. Julia Thome ist Zahnärztin im Kölner Carree Dental. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Funktionsdiagnostik/-therapie und Wurzelkanalbehandlungen.

Für Sie gelesen: "Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

Lesetipp
"Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

Für Sie gelesen: "Der stille Dickmacher"

Gesundheits-Lesetipp
Das Buch "Der stille Dickmacher" von Daniela Kielkowski.

PMDS – wenn der Zyklus zur Zumutung wird

PMDS erklärt
Heinz-Wilhelm Esser mit einem Stethoskop.

Warum wirkt das Antibiotikum nicht?

Apotheker-Kolumne
Andrea König ist Leiterin zweier Apotheken in Brandenburg an der Havel und Vorsitzende des Apothekerverbandes Brandenburg.

3. März: Welttag des Hörens

Gesundheitsmeldung
Eine Frau hält ein Hörgerät in der Hand.

Undichte Herzklappen: Katheter statt OP am offenen Herzen

Arzt-Kolumne
Professor Amir A. Mahabadi in weißem Kittel.