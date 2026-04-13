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Für Sie gelesen: "Too much. Warum wir Kontrolle suchen – und Kraft im Loslassen finden"

Lesetipp

Für Sie gelesen: "Too much. Warum wir Kontrolle suchen – und Kraft im Loslassen finden"

13.04.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Professorin Dr. Eva Asselmann bietet mit ihrem Buch "Too much" wertvolle Einblicke in den Umgang mit Alltagsstress und erklärt, wie man durch Selbstwirksamkeit Kontrolle zurückgewinnt.
Das Buch „Too much. Warum wir Kontrolle suchen – und Kraft im Loslassen finden“ von Professorin Dr. Eva Asselmann
„Too much. Warum wir Kontrolle suchen – und Kraft im Loslassen finden“ von Professorin Dr. Eva Asselmann Fotoquelle: Verlag

Too much – alles ist viel zu viel! Wer dieses Gefühl kennt, findet sich wahrscheinlich an vielen Stellen im Buch der Psychologie-Professorin Eva Asselmann wieder: ständiger Stress, zu viele Eindrücke, lauter schlechte Nachrichten, dauernd das Smartphone in der Hand. Die Autorin schildert alltägliche, gut nachvollziehbare Situationen und zeigt Möglichkeiten auf, es anders zu machen. Asselmann erklärt, warum wir uns Kontrolle wünschen, aber eigentlich Selbstwirksamkeit die entscheidende Rolle spielt. Im letzten Teil des Buches schlägt sie den Lesern einen Sechs-Wochen-Plan vor, mit dem es gelingen kann, die eigene Selbstwirksamkeit in kleinen Schritten zu entfalten. Ein wichtiger Rat: Rückschläge aushalten und trotzdem weitergehen!  

„Too much. Warum wir Kontrolle suchen – und Kraft im Loslassen finden“
von Professorin Dr. Eva Asselmann, dtv, 256 Seiten, 18 Euro
ISBN: 978-3-423-26450-1

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