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Gewinne ein Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

Verlosung

Gewinne ein Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

29.05.2026, 13.45 Uhr
In "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" werden Din Djarin und sein Schützling Grogu von der Neuen Republik in den Kampf gegen verbliebene imperiale Kriegsherren hineingezogen. Wir verlosen ein Fan-Paket!
Das Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"
Das Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" Fotoquelle: Kooperationspartner

Nach dem Fall des Imperiums arbeitet die Neue Republik daran, die Galaxis zu stabilisieren. Doch verstreute imperiale Kriegsherren stellen weiterhin eine Bedrohung dar. Um die Errungenschaften der Rebellion zu schützen, setzt die Republik auf die Unterstützung des mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines jungen Begleiters Grogu. Gemeinsam geraten sie in ein neues Abenteuer, das sie durch eine Galaxis führt, die noch immer von den Folgen des Krieges geprägt ist.
"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" startet am 20. Mai 2026 bundesweit exklusiv in den Kinos.

Das Fan-Paket besteht aus den folgenden Artikeln zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu":

  • Notizbuch
  • Kappe
  • Bauchtausche
  • Sticker-Buch
  • Rucksack
  • Schlüsselanhänger
  • Poster

Zur Verlosung

Wir verlosen ein Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu". Einfach bis zum 05.06.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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Fan-Paket "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"
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