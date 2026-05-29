Gewinne ein Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

Nach dem Fall des Imperiums arbeitet die Neue Republik daran, die Galaxis zu stabilisieren. Doch verstreute imperiale Kriegsherren stellen weiterhin eine Bedrohung dar. Um die Errungenschaften der Rebellion zu schützen, setzt die Republik auf die Unterstützung des mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines jungen Begleiters Grogu. Gemeinsam geraten sie in ein neues Abenteuer, das sie durch eine Galaxis führt, die noch immer von den Folgen des Krieges geprägt ist.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" startet am 20. Mai 2026 bundesweit exklusiv in den Kinos.