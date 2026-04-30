Gewinne das Kochbuch "Zu Gast an der Amalfiküste"

"Zu Gast an der Amalfiküste" – eine kulinarische Reise entlang Italiens berühmtester Küste. Die Neuerscheinung verbindet authentische Rezepte, persönliche Begegnungen und Geheimtipps zwischen Positano und Cetara.

Das Werk vereint exklusive, aber auch klassische Rezepte der Region, wie Spaghetti alle vongole, hausgemachten Limoncello oder duftende Sfogliatella, mit lebendigen Geschichten und persönlichen Begegnungen. Jede Speise erzählt von der Tradition der Küstenküche, von einfachen Zutaten, jahrhundertealten Handgriffen und der tiefen Verbundenheit der Menschen mit ihrer Region.

Doch Zu Gast an der Amalfiküste ist weit mehr als ein Kochbuch: Es ist zugleich ein sinnlicher Reiseführer entlang der spektakulären Küste zwischen Sorrent und Cetara. Porträts authentischer Restaurants, lebendiger Märkte und kleiner Familienbetriebe eröffnen Einblicke in eine Welt, in der Kochen, Gastfreundschaft und Lebensfreude untrennbar miteinander verbunden sind.