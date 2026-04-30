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Gewinne das Kochbuch "Zu Gast an der Amalfiküste"

Verlosung

Gewinne das Kochbuch "Zu Gast an der Amalfiküste"

30.04.2026, 17.45 Uhr
Erlebe die Amalfiküste auf eine neue Art: Authentische Rezepte, persönliche Begegnungen und Geheimtipps zwischen Positano und Cetara machen dieses Buch zu einem Muss für Genießer.
Das Buch "Zu Gast an der Amalfiküste"
Gewinne eins von drei Exemplaren! Fotoquelle: Callwey

"Zu Gast an der Amalfiküste" – eine kulinarische Reise entlang Italiens berühmtester Küste. Die Neuerscheinung verbindet authentische Rezepte, persönliche Begegnungen und Geheimtipps zwischen Positano und Cetara.

Das Werk vereint exklusive, aber auch klassische Rezepte der Region, wie Spaghetti alle vongole, hausgemachten Limoncello oder duftende Sfogliatella, mit lebendigen Geschichten und persönlichen Begegnungen. Jede Speise erzählt von der Tradition der Küstenküche, von einfachen Zutaten, jahrhundertealten Handgriffen und der tiefen Verbundenheit der Menschen mit ihrer Region.

Doch Zu Gast an der Amalfiküste ist weit mehr als ein Kochbuch: Es ist zugleich ein sinnlicher Reiseführer entlang der spektakulären Küste zwischen Sorrent und Cetara. Porträts authentischer Restaurants, lebendiger Märkte und kleiner Familienbetriebe eröffnen Einblicke in eine Welt, in der Kochen, Gastfreundschaft und Lebensfreude untrennbar miteinander verbunden sind.

Zur Verlosung

Wir verlosen drei Exemplare des Buches "Zu Gast an der Amalfiküste". Einfach bis zum 08.05.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kochbuch "Zu Gast an der Amalfiküste"
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