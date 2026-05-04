Großes Gewinnspiel zum Muttertag und Vatertag

Doppelter Grund zum Feiern: Am Sonntag, 10. Mai, ist Muttertag. Und am Donnerstag danach (14. Mai) ist Vatertag. Doch egal, ob man von den eigenen Kindern etwas geschenkt bekommt oder nicht, es ist die perfekte Gelegenheit, um sich selbst eine Freude zu machen. Wählen Sie einfach bis zum 15. Mai 2026 die entsprechende Rufnummer Ihres Wunschgewinnes. Viel Glück!

1x Zwei Übernachtungen im Bad Hotel Überlingen

Direkt an der Uferpromenade des Bodensees verbindet das traditionsreiche Bad Hotel Überlingen Geschichte mit zeitgemäßem Design. Helle Zimmer, regionale Küche und der freie Blick aufs Wasser schaffen eine entspannte Auszeit zwischen See, Altstadt-Flair und Alpenpanorama. Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück und einem Candle Light Dinner.

www.bad-hotel-ueberlingen.de

01378 / 900 310* oder SMS mit prisma10 + Ihre Adresse an 99699**

1x Übernachtung im Feldberger Hof

Paradiesische Ferien für die ganze Familie auf einer atemberaubenden Höhe von rund 1300 Metern inmitten des schönen Hochschwarzwalds – dafür steht das Familotel Feldberger Hof. Tanken Sie neue Energie und erleben Sie Abenteuer und Entspannung am Feldberg. prisma verlost eine Übernachtung mit All-Inclusive Premium für zwei Personen im Doppelzimmer.

www.feldberger-hof.de

01378 / 900 311* oder SMS mit prisma11 + Ihre Adresse an 99699**

1x 500-Euro-Gutschein für das Hotel Eisenhut

2026 zeigt Rothenburg ob der Tauber seine grüne Seite: Unter dem Motto „Rothenburg – Stadt.Landschaft.Natur“ führen Ranger, Winzer und Förster ins Taubertal. Eulenwanderungen, Weinberg- und Mühlkanal-Touren sowie Walderlebnisse sorgen für besondere Erlebnisse. Mit etwas Glück können Sie einen Gutschein im Wert von 500 Euro für das Vier-Sterne Hotel Eisenhut mit Taubertalblick gewinnen.

www.rothenburg.de

01378 / 900 312* oder SMS mit prisma12 + Ihre Adresse an 99699**

6x Pflege-Sets von Graham Hill

Gewinnen Sie eines von sechs Pflege-Sets von Graham Hill bestehend aus drei verschiedenen Produkten. Abbey Hair & Body Wash reinigt mit Jojobaöl und Minzextrakt und pflegt selbst sensible Haut. Colin Texture Spray verleiht dem Haar Halt, Volumen und ein mattes Finish. Rascasse Cleansing Powder reinigt Gesicht und Bart schonend mit Enzymen. Stilvolle Pflege von Kopf bis Bart für Männer.

www.grahamhill-cosmetics.com

01378 / 900 313* oder SMS mit prisma13 + Ihre Adresse an 99699**

2x Akku-Blinker fürs Rad

Mit dem Turntec T2 von „busch+müller“ können Radfahrer beim Abbiegen beide Hände am Lenker lassen, denn die Blinker-Einheiten signalisieren den Blinker-Vorgang selbst im Dunkeln gut sichtbar. Die beiden Blinker im robusten Aluminiumgehäuse stecken in den Lenkerenden. Der Akku ist im Fahrradlenker versenkbar und via USB-C aufladbar. Zugelassen nach StVZO. Hergestellt in Deutschland.

www.bumm.de

01378 / 900 314* oder SMS mit prisma14 + Ihre Adresse an 99699**

1x Feuerschalen-Set Arizona mit Grillrost

Wer nicht zwischen Grill und Feuerstelle wechseln will, bekommt mit diesem Feuerschalen-Set eine klare Lösung: Die Kombination aus Feuerschale und höhenpositioniertem Grillrost ermöglicht echtes Grillen über offenem Feuer. Gewinnen Sie eine hochwertige Feuerschale inklusive Grillrost von Mr. Deko für gemütliche Abende im Garten. Holen Sie sich Wärme, Stil und Lagerfeuer-Feeling für Ihr Zuhause.

www.mr-deko.com

01378 / 900 315* oder SMS mit prisma15 + Ihre Adresse an 99699**

2x Rahmengenähte Schuhe von Gordon & Bros

Im Gegensatz zu geklebten Schuhen werden bei rahmengenähten Schuhen die Sohle, der Schuh und das Futter sorgfältig miteinander vernäht. Somit ist eine Neubesohlung möglich, statt den ganzen Schuh entsorgen zu müssen. Die Schuhe von Gordon & Bros sind dank der speziellen Machart namens Goodyear Flex außerdem besonders flexibel.

www.gordonbros.de

01378 / 900 316* oder SMS mit prisma16 + Ihre Adresse an 99699**

5x Genuss-Pakete von Wolfram Berge

Liebe geht durch den Magen.Das weiß auch der Delikatessenspezialist Wolfram Berge und verlost deshalb gemeinsam mit prisma gleich fünf zauberhafte Muttertags-Pakete voller Genussmomente mit italienischen Herznudeln Pasta Amore, zartschmelzendem Trüffelkonfekt Monty Bojangles, prickelndem Rose Spumante und vielem mehr. Jetzt mitmachen und Freude schenken!

www.delikatessen-berge.de

01378 / 900 317 oder SMS mit prisma17 + Ihre Adresse an 99699**