Sektgenuss für zu Hause

Das Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul zählt zu den bekanntesten Wein- und Sektmanufakturen Deutschlands. Dort laden die Winzer zu zahlreichen genussvollen Events ein. Bei Führungen erhalten die Besucher interessante Einblicke in die Weinberge und die Manufaktur. In der barocken Anlage oder im Restaurant finden das ganze Jahr über Verkostungen sowie Veranstaltungen wie das Sektfestival „Sekt im Park”, der „Weinsommer” oder „Wein & Licht“ statt. Anlässlich des Jubiläums „190 Jahre Sekttradition in Sachsen” verlost prisma 13 Sektpakete. Mehr Infos zu den Veranstaltungen und einen

Online-Shop gibt es unter www.schloss-wackerbarth.de