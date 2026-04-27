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Sektgenuss für zu Hause

Sekttradition

Sektgenuss für zu Hause

27.04.2026, 02.00 Uhr
Das Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul lädt zu genussvollen Events ein. Zum Jubiläum "190 Jahre Sekttradition in Sachsen" verlost prisma 13 Sektpakete. Mehr Infos auf www.schloss-wackerbarth.de.
Ein Glas und eine Flasche Sekt.
Jetzt ein Sektpaket gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Das Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul zählt zu den bekanntesten Wein- und Sektmanufakturen Deutschlands. Dort laden die Winzer zu zahlreichen genussvollen Events ein. Bei Führungen erhalten die Besucher interessante Einblicke in die Weinberge und die Manufaktur. In der barocken Anlage oder im Restaurant finden das ganze Jahr über Verkostungen sowie Veranstaltungen wie das Sektfestival „Sekt im Park”, der „Weinsommer” oder „Wein & Licht“ statt. Anlässlich des Jubiläums „190 Jahre Sekttradition in Sachsen” verlost prisma 13 Sektpakete. Mehr Infos zu den Veranstaltungen und einen 
Online-Shop gibt es unter www.schloss-wackerbarth.de

Verlosung: prisma und das Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth verlosen 13-mal je ein Paket (jeweils sechs Flaschen) klassischen Flaschengärsekt.

Einfach bis zum 8.5.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60 + Ihre Adresse an die 
99699** 

* 0,50 Euro/Anruf 
** 0,50 Euro/SMS.

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