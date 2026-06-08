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Urlaub mit der Trendfarbe 2026: Ruhige Reiseerlebnisse

Trendfarbe 2026

Urlaub mit der Trendfarbe 2026: Ruhige Reiseerlebnisse

08.06.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Pantone kürt Cloud Dancer zur Trendfarbe 2026. Diese zarte Off-White-Nuance verleiht Orten wie Luxemburg, New Mexico und den Malediven eine besondere Ruhe und Weite.
Das Schloss Burscheid im Nebel
Das Schloss Burscheid im Nebel  Fotoquelle: Samfaitvoyager
Die Bonneville Salt Flats in Utah
Die Bonneville Salt Flats in Utah  Fotoquelle: Evelyn Narciso
Die Malediven bieten Traumstrände.
Die Malediven bieten Traumstrände.  Fotoquelle: Sun Siyam Resorts

Die Pantone Farbinstitut hat „Cloud Dancer“ zur Trendfarbe 2026 gekürt – ein zartes, leicht getöntes Off-White, dass den schokobraunen Vorgänger „Mocha Mousse“ ablöst. prisma zeigt, wo man der Farbe, die für Gelassenheit und Entspannung steht, auf Reisen begegnen kann.

Luxemburg

In Luxemburg manifestiert sich die Ästhetik von Cloud Dancer eindrucksvoll, wenn der morgendliche Nebel weich wie Wolle durch die Täler der luxemburgischen Ardennen zieht. Mittendrin liegt wie eine steinerne Insel in einem Meer aus diffusem Weiß: das Schloss Burscheid. Der kühle Stein der alten Mauern, das gedämpfte Licht, das sich im Morgengrauen bricht und die absolute Stille über der Flussschleife sind die perfekte Übersetzung der Pantone-Farbe in ein reales Reiseerlebnis. Ein Spaziergang durch die Burganlage fühlt sich an wie ein Schritt aus der Zeit, getragen von jener sanften Melancholie und Weite, die Cloud Dancer so einzigartig macht.

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USA: New Mexico

Im Herzen des Tularosa-Beckens liegt ein sanfter Riese: der White Sands Nationalpark in New Mexico. Wellenförmige Dünen aus feinem Gipssand bedecken rund 710 Quadratkilometer und bilden das größte Gipssanddünenfeld der Welt. Der weiße Sand reflektiert das Licht derart, dass er watteweich anmutet – eine Landschaft, die still macht und fast unwirklich wirkt. Ähnlich surreal erscheinen die Bonneville Salt Flats in Utah (Foto) – Überreste eines prähistorischen Sees. Nachdem das Wasser verdunstete, blieb eine harte Salzkruste zurück, die bei Feuchtigkeit polygonale Muster bildet und wie ein natürliches Mosaik wirkt. 

Malediven

Cloud Dancer steht für Ruhe und Weite. Auf der Resortinsel Siyam World auf den Malediven wird dieser Gedanke erlebbar – auf der ersten Pferderanch des Archipels. Auf 16.000 Quadratmetern entfaltet sich eine der außergewöhnlichsten Reitlandschaften des Inselstaates. Marwari-Stuten und -Hengste sowie Ponys bewegen sich durch weitläufige, helle Paddocks, eingebettet in eine Umgebung aus Sand, Licht und tropischer Weite. Reitausflüge führen entlang der Küste, durch warme Luft und offene Horizonte – am frühen Morgen oder im weichen Licht des Sonnenuntergangs. Der gleichmäßige Rhythmus der Pferde, das Spiel des Lichts auf hellem Sand und das Zusammenspiel von Bewegung und Stille schaffen besondere Momente.

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