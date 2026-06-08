Urlaub mit der Trendfarbe 2026: Ruhige Reiseerlebnisse

Die Pantone Farbinstitut hat „Cloud Dancer“ zur Trendfarbe 2026 gekürt – ein zartes, leicht getöntes Off-White, dass den schokobraunen Vorgänger „Mocha Mousse“ ablöst. prisma zeigt, wo man der Farbe, die für Gelassenheit und Entspannung steht, auf Reisen begegnen kann.

Luxemburg

In Luxemburg manifestiert sich die Ästhetik von Cloud Dancer eindrucksvoll, wenn der morgendliche Nebel weich wie Wolle durch die Täler der luxemburgischen Ardennen zieht. Mittendrin liegt wie eine steinerne Insel in einem Meer aus diffusem Weiß: das Schloss Burscheid. Der kühle Stein der alten Mauern, das gedämpfte Licht, das sich im Morgengrauen bricht und die absolute Stille über der Flussschleife sind die perfekte Übersetzung der Pantone-Farbe in ein reales Reiseerlebnis. Ein Spaziergang durch die Burganlage fühlt sich an wie ein Schritt aus der Zeit, getragen von jener sanften Melancholie und Weite, die Cloud Dancer so einzigartig macht.

USA: New Mexico

Im Herzen des Tularosa-Beckens liegt ein sanfter Riese: der White Sands Nationalpark in New Mexico. Wellenförmige Dünen aus feinem Gipssand bedecken rund 710 Quadratkilometer und bilden das größte Gipssanddünenfeld der Welt. Der weiße Sand reflektiert das Licht derart, dass er watteweich anmutet – eine Landschaft, die still macht und fast unwirklich wirkt. Ähnlich surreal erscheinen die Bonneville Salt Flats in Utah (Foto) – Überreste eines prähistorischen Sees. Nachdem das Wasser verdunstete, blieb eine harte Salzkruste zurück, die bei Feuchtigkeit polygonale Muster bildet und wie ein natürliches Mosaik wirkt.

Malediven