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Für Sie gelesen: „Bucketlist für den Ruhestand – Die 50 besten Reiseziele weltweit“

Reiseziele für Rentner

Für Sie gelesen: „Bucketlist für den Ruhestand – Die 50 besten Reiseziele weltweit“

08.06.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Der Reiseführer von Marco Polo inspiriert mit 50 Reisezielen in Deutschland, Europa und weltweit. Perfekt für alle, die ihre neue Freiheit im Ruhestand entdecken wollen.
MairDuMont
Buchtipp: Bucketlist für den Ruhestand Fotoquelle: MairDuMont

Unter dem Motto „Entdecke deine neue Freiheit“ liefert der Reiseführer von Marco Polo Inspirationen für die Rente. Das Buch stellt 15 Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 25 innerhalb von Europa sowie zehn weltweit vor. Unterschieden wird in vier verschiedene Kategorien: „Metropolen entdecken“, „Entspannung pur“, „Naturwunder erleben“ und „eine Prise Abenteuer“. Für alle, die zwar plötzlich viel Zeit, aber wenig Ahnung haben, wohin die Reise überhaupt gehen soll, gibt es eingangs ein Quiz. Dort kann man immer zwischen zwei Optionen wählen und findet so Stück für Stück heraus, was gut zu einem passen könnte. Die „Bucketlist für den Ruhestand“ bietet wirklich für jeden Geschmack etwas. Neben Städtereise-Klassikern wie Wien oder Dresden werden den Lesern außerdem Ziele wie das ostfriesische Wattenmeer und die Südtiroler Alpen oder Madeira, Namibia und Patagonien vorgestellt.

„Bucketlist für den Ruhestand – Die 50 besten Reiseziele weltweit“ aus der Reihe Marco Polo, MairDuMont, 224 Seiten, 19,95 Euro 
ISBN: 978-3-575-02368-1

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